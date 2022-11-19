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The Bonfire 2: Uncharted Shores Full Version - IAP (Мод, Unlocked)

The Bonfire 2: Uncharted Shores Full Version - IAP (Мод, Unlocked) 190.2.2

10
3
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
FredBear Games Ltd
Версия:
190.2.2
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
com.xigmaGames.thebonfire2
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
3
Просмотров:
13 267

The Bonfire 2 - это популярный симулятор выживания, в котором игрокам предоставляется возможность построить и управлять своим собственным городом. В этой игре вам нужно будет распоряжаться ресурсами, находить новых рабочих и давать им задания.


Особенностью игры является процедурно создаваемая карта мира, которая позволяет вам путешествовать на корабле через моря и находить свободные города, где можно торговать вашими ресурсами. Вы также сможете исследовать свободные земли и начать строительство своего города на них. Однако важно помнить, что расположение зданий в вашем городе имеет значение, так как оно влияет на эффективность и производительность. Поэтому стройте свой город с умом и заботьтесь о его процветании.


The Bonfire 2 предоставляет игрокам возможность пройти захватывающее приключение в мире выживания и строительства, где каждое решение имеет значение для процветания вашего города.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Неограниченная энергия
  • Разблокирована полная игра

MOD V2

  • Бесплатный шоппинг
  • Неограниченные ресурсы
  • Разблокирована полная игра (при входе в игру вы получите предупреждение о покупке полной версии, нажмите кнопку «Продолжить», а затем нажмите кнопку «Удалить рекламу» в правом нижнем углу перед нажатием кнопки «Пуск», выдаст ошибку , но полная версия будет разблокирована.Теперь можно играть без ограничения дня.Вы должны делать это каждый раз при входе в игру).



 Теги темы: Unlocked, Выживание

Скачать The Bonfire 2: Uncharted Shores Full Version - IAP (Мод, Unlocked) 190.2.2 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 180 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 180 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Bonfire 2: Uncharted Shores Full Version - IAP (Мод, Unlocked)


Комментарии (3)
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Александр Стажаров
Александр Стажаров 24 февраля 2024 17:42
Не работает мод
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 марта 2023 16:07
Нн, Хм, может в следующем обновлении исправят, спасибо за отзыв
-4
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Нн
Нн 6 марта 2023 15:36
Не работает полная версия игры
Предлагает купить на 13 день
+2
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