The Bonfire 2: Uncharted Shores Full Version - IAP (Мод, Unlocked) 190.2.2
The Bonfire 2 - это популярный симулятор выживания, в котором игрокам предоставляется возможность построить и управлять своим собственным городом. В этой игре вам нужно будет распоряжаться ресурсами, находить новых рабочих и давать им задания.
Особенностью игры является процедурно создаваемая карта мира, которая позволяет вам путешествовать на корабле через моря и находить свободные города, где можно торговать вашими ресурсами. Вы также сможете исследовать свободные земли и начать строительство своего города на них. Однако важно помнить, что расположение зданий в вашем городе имеет значение, так как оно влияет на эффективность и производительность. Поэтому стройте свой город с умом и заботьтесь о его процветании.
The Bonfire 2 предоставляет игрокам возможность пройти захватывающее приключение в мире выживания и строительства, где каждое решение имеет значение для процветания вашего города.
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- режим бога
- Неограниченная энергия
- Разблокирована полная игра
MOD V2
- Бесплатный шоппинг
- Неограниченные ресурсы
- Разблокирована полная игра (при входе в игру вы получите предупреждение о покупке полной версии, нажмите кнопку «Продолжить», а затем нажмите кнопку «Удалить рекламу» в правом нижнем углу перед нажатием кнопки «Пуск», выдаст ошибку , но полная версия будет разблокирована.Теперь можно играть без ограничения дня.Вы должны делать это каждый раз при входе в игру).
Скачать The Bonfire 2: Uncharted Shores Full Version - IAP (Мод, Unlocked) 190.2.2 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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