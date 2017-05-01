Grand Criminal Online (GCO) - Игра с открытым миром + мультиплеером для игры с другими игроками со всего мира!
Вы сможете сами определить кем хотите быть в этом огромном мире, простым и законопослушным гражданином - работать честно как и все люди кругом. Или вы решите выбрать путь гангстера? - всегда будете искать лёгкую наживу. Стать богатым бизнесменом и иметь всё о чём можно только мечтать?
Grand Criminal Online владеет невообразимо высококачественной 3D графикой с высочайшей детализацией и передовыми зрительными эффектами, комфортным управлением, интересным игровым ходом и классным открытым миром. Тут вы можете выступать совместно со собственными приятелями и почувствовать свежий вселенная без пределов, так как в данной этой игре только вам решать кем стать! 10-ки оригинальных авто, большой арсенал орудия и десятки предметов.
- Неограниченное вознаграждение наличными
- Неограниченный уровень вознаграждения
Активируйте кнопку во время игры. После активации вы получите быстрый уровень и неограниченное денежное вознаграждение.
MOD V2
После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню со следующими возможностями:
- Бесконечные патроны
- Бессмертие
- Бесконечная броня
- Бесконечная энергия
Скачать Grand Criminal Online (Бесконечные патроны/мод меню) v1.3.3 MOD APK
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