Описание

Grand Criminal Online (GCO) - Игра с открытым миром + мультиплеером для игры с другими игроками со всего мира!

Вы сможете сами определить кем хотите быть в этом огромном мире, простым и законопослушным гражданином - работать честно как и все люди кругом. Или вы решите выбрать путь гангстера? - всегда будете искать лёгкую наживу. Стать богатым бизнесменом и иметь всё о чём можно только мечтать?





Grand Criminal Online владеет невообразимо высококачественной 3D графикой с высочайшей детализацией и передовыми зрительными эффектами, комфортным управлением, интересным игровым ходом и классным открытым миром. Тут вы можете выступать совместно со собственными приятелями и почувствовать свежий вселенная без пределов, так как в данной этой игре только вам решать кем стать! 10-ки оригинальных авто, большой арсенал орудия и десятки предметов.



