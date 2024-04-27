PetrolHead – это захватывающий гоночный симулятор, который поразит игроков своей великолепной трехмерной графикой и богатым парком автомобилей. В этой игре вас ждут динамичные заезды по городским улицам за рулем быстрых спортивных автомобилей. Вы сможете испытать свои навыки в гонках в двух основных режимах. Режим карьеры предлагает вам постепенное прохождение различных трасс, участие в парковочных испытаниях и выполнение множества уникальных заданий. Здесь вы сможете развивать свою карьеру гонщика, зарабатывая деньги, покупая и улучшая автомобили, и продвигаясь дальше к вершине гоночного мира.





Мультиплеерный режим предлагает вам сразиться с реальными игроками со всего мира в коротких и напряженных заездах. Боритесь за победу, обгоняйте соперников и докажите свое превосходство на трассе. Победы в мультиплеере не только принесут вам деньги, но и заработают очки опыта, которые помогут вам разблокировать новые автомобили и обновления. Кроме заездов, вы также сможете насладиться красотой города, исследуя его окрестности в свободном режиме. Почувствуйте атмосферу уличных гонок, преодолевая повороты, ускоряясь по прямым участкам и наслаждаясь скоростью.