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PetrolHead (Много денег)

PetrolHead (Много денег) 5.8.1

Динамичные гонки в городских улицах
148
16
Скачать (1.4 Гб)
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Версия:
5.8.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Lethe Studios
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
43 297

PetrolHead – это захватывающий гоночный симулятор, который поразит игроков своей великолепной трехмерной графикой и богатым парком автомобилей. В этой игре вас ждут динамичные заезды по городским улицам за рулем быстрых спортивных автомобилей. Вы сможете испытать свои навыки в гонках в двух основных режимах. Режим карьеры предлагает вам постепенное прохождение различных трасс, участие в парковочных испытаниях и выполнение множества уникальных заданий. Здесь вы сможете развивать свою карьеру гонщика, зарабатывая деньги, покупая и улучшая автомобили, и продвигаясь дальше к вершине гоночного мира.


Мультиплеерный режим предлагает вам сразиться с реальными игроками со всего мира в коротких и напряженных заездах. Боритесь за победу, обгоняйте соперников и докажите свое превосходство на трассе. Победы в мультиплеере не только принесут вам деньги, но и заработают очки опыта, которые помогут вам разблокировать новые автомобили и обновления. Кроме заездов, вы также сможете насладиться красотой города, исследуя его окрестности в свободном режиме. Почувствуйте атмосферу уличных гонок, преодолевая повороты, ускоряясь по прямым участкам и наслаждаясь скоростью.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Бесконечные деньги
  • Скорость игры
 Теги темы: Автомобили, Встроенный кэш, Много денег

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Скачать PetrolHead (Много денег) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб

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