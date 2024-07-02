Faily Brakes 2 - это продолжение яркой и захватывающей аркадной гонки для мобильных устройств, которая привносит ещё больше адреналина и экшена в мир безудержных гонок и погонь от полицейских.





В этой игре вам предстоит управлять резвыми машинами вместе с главным героем Филом Фейли, который, как можно догадаться по названию, часто попадает в нелепые и смешные аварии. Ваша задача - показать свои водительские навыки в самых экстремальных и трудных ситуациях на дороге. "Faily Brakes 2" предоставляет игрокам возможность испытать свои рефлексы и мастерство управления, уворачиваясь от полицейских, избегая аварий и собирая бонусы. Игра предлагает разнообразные уровни и множество интересных ситуаций, которые будут вызывать смех и азарт.