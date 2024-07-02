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Faily Brakes 2 (Мод Меню)

Faily Brakes 2 (Мод Меню) 6.12

4
2
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Версия:
6.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Spunge Games Pty Ltd
Категория:
Аркады / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 952

Faily Brakes 2 - это продолжение яркой и захватывающей аркадной гонки для мобильных устройств, которая привносит ещё больше адреналина и экшена в мир безудержных гонок и погонь от полицейских.


В этой игре вам предстоит управлять резвыми машинами вместе с главным героем Филом Фейли, который, как можно догадаться по названию, часто попадает в нелепые и смешные аварии. Ваша задача - показать свои водительские навыки в самых экстремальных и трудных ситуациях на дороге. "Faily Brakes 2" предоставляет игрокам возможность испытать свои рефлексы и мастерство управления, уворачиваясь от полицейских, избегая аварий и собирая бонусы. Игра предлагает разнообразные уровни и множество интересных ситуаций, которые будут вызывать смех и азарт.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Неограниченное количество драгоценных камней

Неограниченное количество монет

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 Теги темы: Мод меню

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