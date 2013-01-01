Замечательная 3D головоломка, которая не лишь только удивит вас собственной красотой, но и позовёт в личный мир, данная игра несомненно никого не оставит равнодушным! В SPHAZE вам потребуется перенести шарообразные дроиды сквозь 10-ки захватывающих лабиринтов, как раз там вы проложите маршрут сквозь сложнейшие головоломки, двигая платформы и формируя пути для выхода к грядущему уровню. Логика, скорость мышления и ваши рефлексы несомненно помогут для вас в данном захватывающем приключении, можете ли вы пройти все уровни?





С поддержкой 1-го только незатейливого касания по платформе заставьте ее поменять состояние этим образом, дабы синие части маршрута, по коим передвигаются андроиды объединились и они сумели продолжить личный дорога. SPHAZE очень хорошо соединит в себя расслабляющую атмосферу в манере научной фантастики и игровой процесс, взявший все одно из лучших от этих культовых игр как Cut the Rope и Monument Valley! Минималистичная 3D графика, комфортное управление, большущее численность значений и медитативный геймплей, - все это дожидается вас в SPHAZE!