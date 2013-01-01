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SPHAZE (Unlocked) (Встроенный кэш)

SPHAZE (Unlocked) (Встроенный кэш) 1.5.0

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Скачать (262 Мб)
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Версия:
1.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SUBPIXELS
Категория:
Аркады / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 262 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 624

Замечательная 3D головоломка, которая не лишь только удивит вас собственной красотой, но и позовёт в личный мир, данная игра несомненно никого не оставит равнодушным! В SPHAZE вам потребуется перенести шарообразные дроиды сквозь 10-ки захватывающих лабиринтов, как раз там вы проложите маршрут сквозь сложнейшие головоломки, двигая платформы и формируя пути для выхода к грядущему уровню. Логика, скорость мышления и ваши рефлексы несомненно помогут для вас в данном захватывающем приключении, можете ли вы пройти все уровни?


С поддержкой 1-го только незатейливого касания по платформе заставьте ее поменять состояние этим образом, дабы синие части маршрута, по коим передвигаются андроиды объединились и они сумели продолжить личный дорога. SPHAZE очень хорошо соединит в себя расслабляющую атмосферу в манере научной фантастики и игровой процесс, взявший все одно из лучших от этих культовых игр как Cut the Rope и Monument Valley! Минималистичная 3D графика, комфортное управление, большущее численность значений и медитативный геймплей, - все это дожидается вас в SPHAZE!


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Информация о модах

Полная версия игры


 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать SPHAZE (Unlocked) (Встроенный кэш) 1.5.0 взлом

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Скачать SPHAZE (Unlocked) (Встроенный кэш) 262 Мб Ссылка 2 262 Мб

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