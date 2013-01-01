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Mother Simulator: Happy Virtual Family Life (Много алмазов/без рекламы)

Mother Simulator: Happy Virtual Family Life (Много алмазов/без рекламы) 2.2.35.291

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Версия:
2.2.35.291
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Skytec Games, Inc.
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 475
Скриншоты
Описание

Mother Simulator: Happy Virtual Family Life - симуляция жизни матери и предлагает игрокам виртуальный опыт управления семьей и домашними обязанностями. Вам придется заботиться о своей семье, просыпаться и выполнять различные семейные задачи внутри виртуального дома. Игра также дает вам возможность управлять вашим домом и строить его, чтобы создать идеальное место для вашей семьи. Особенности этой игры включают в себя: Вам нужно будет управлять всеми бытовыми задачами, чтобы обеспечить комфорт и удовлетворение вашей виртуальной семьи. Игра предоставляет удобное и плавное управление, чтобы сделать игровой процесс более приятным.


Вы сможете наслаждаться качественной трехмерной графикой, которая делает виртуальное пространство более реалистичным. Звуковое сопровождение игры придает дополнительный шарм игровому процессу. Вся игра целенаправлена на создание интересной и разнообразной виртуальной домашней среды.Эта игра предоставляет вам возможность испытать симуляцию жизни матери, заботиться о семье и развивать свой виртуальный дом. Если вам нравятся виртуальные семейные симуляторы, то данное приложение может прийтись по душе.


Информация о модах
  • Много денег;
  • Вы можете получать бесплатные вещи без просмотра рекламы.
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 Теги темы: Много алмазов, Без рекламы

Скачать Mother Simulator: Happy Virtual Family Life (Много алмазов/без рекламы) v2.2.35.291 MOD APK

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Скачать Mother Simulator: Happy Virtual Family Life (Много алмазов/без рекламы) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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