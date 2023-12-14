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Dream League Soccer 2024 (Мод меню)

Dream League Soccer 2024 (Мод меню) 11.220

56
9
Скачать (548 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
First Touch Games Ltd.
Версия:
11.220
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 548 Мб
id приложения:
com.firsttouchgames.dls7
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
56
Комментарии:
0
Просмотров:
20 897

Dream League Soccer 2023, также известная как DLS 23, - это захватывающая спортивная игра, объединяющая футбольную тематику и азарт. Вам предстоит погрузиться в увлекательные матчи и насладиться атмосферой соревнований между лучшими командами в специальной версии игры.


Чтобы добиться победы в этом соревновании, вам потребуется стать лидером своего клуба. Созовите известных игроков со всех уголков мира, сформируйте мощную команду и докажите свое превосходство на футбольном поле. В Dream League Soccer 2023 вас ожидает захватывающий игровой процесс, который позволит вам насладиться реалистичной графикой, интуитивным управлением и захватывающими моментами матчей. Вы сможете улучшать своих игроков, разрабатывать стратегии и использовать различные тактики, чтобы одержать победу над соперниками.


Вам предстоит пройти захватывающий путь к успеху, соревнуясь с самыми сильными командами и стремясь к вершинам футбольного мира. Каждая победа принесет вам не только славу, но и возможность разблокировать новые функции, стадионы и формы для вашей команды.

Приготовьтесь к эмоциональному футбольному опыту, который заставит вас пережить все радости и печали, свойственные настоящим играм. Станьте настоящим мастером футбола, приведите свою команду к славе и завоюйте трофеи в Dream League Soccer 2023!


Скриншоты

Информация о модах
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором можно  сделать ботов тупыми.

Если при запуске игры возникли ошибки, удалите игру, найдите ее в Play Store и поставьте на загрузку. Как только появится процент загрузки, отмените загрузку и переустановите игру с сайта.

Для запуска игры необходима авторизация в сервисах Google,  без этого игра работать не будет !
За использование мода вас могут забанить!


MOD V2

  • Глупый противник
  • Глупые противники v2
  • Заморозить игроков
  • Время замирает
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченное количество замен
  • Нет травм
  • Соперник не забивает
  • Разблокируйте индивидуальные наряды/логотипы
  • Разблокируйте настройки комплекта/логотипа/тренера



 Теги темы: Мод меню

Скачать Dream League Soccer 2024 (Мод меню) 11.220 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
548 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
548 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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