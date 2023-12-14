Dream League Soccer 2024 (Мод меню) 11.220
Dream League Soccer 2023, также известная как DLS 23, - это захватывающая спортивная игра, объединяющая футбольную тематику и азарт. Вам предстоит погрузиться в увлекательные матчи и насладиться атмосферой соревнований между лучшими командами в специальной версии игры.
Чтобы добиться победы в этом соревновании, вам потребуется стать лидером своего клуба. Созовите известных игроков со всех уголков мира, сформируйте мощную команду и докажите свое превосходство на футбольном поле. В Dream League Soccer 2023 вас ожидает захватывающий игровой процесс, который позволит вам насладиться реалистичной графикой, интуитивным управлением и захватывающими моментами матчей. Вы сможете улучшать своих игроков, разрабатывать стратегии и использовать различные тактики, чтобы одержать победу над соперниками.
Вам предстоит пройти захватывающий путь к успеху, соревнуясь с самыми сильными командами и стремясь к вершинам футбольного мира. Каждая победа принесет вам не только славу, но и возможность разблокировать новые функции, стадионы и формы для вашей команды.
Приготовьтесь к эмоциональному футбольному опыту, который заставит вас пережить все радости и печали, свойственные настоящим играм. Станьте настоящим мастером футбола, приведите свою команду к славе и завоюйте трофеи в Dream League Soccer 2023!
- После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором можно сделать ботов тупыми.
Если при запуске игры возникли ошибки, удалите игру, найдите ее в Play Store и поставьте на загрузку. Как только появится процент загрузки, отмените загрузку и переустановите игру с сайта.
Для запуска игры необходима авторизация в сервисах Google, без этого игра работать не будет !
За использование мода вас могут забанить!
MOD V2
- Глупый противник
- Глупые противники v2
- Заморозить игроков
- Время замирает
- Неограниченная энергия
- Неограниченное количество замен
- Нет травм
- Соперник не забивает
- Разблокируйте индивидуальные наряды/логотипы
- Разблокируйте настройки комплекта/логотипа/тренера
Скачать Dream League Soccer 2024 (Мод меню) 11.220 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство