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Bridge Constructor (Premium) (Unlocked/мод меню)

Bridge Constructor (Premium) (Unlocked/мод меню) 13.1

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Версия:
13.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ClockStone STUDIO
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Сегодня, 16:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 967
Скриншоты
Описание

В Bridge Constructor каждая локация представляет собой уникальную инженерную головоломку. С начала игры вас учат базовым принципам строительства мостов, но по мере прохождения уровней сложность растет, и перед вами ставятся все более сложные задачи. Необходимо учитывать различные материалы, такие как дерево, сталь, канаты и бетон, и правильно их комбинировать, чтобы создать максимально прочную и устойчивую конструкцию.


Но инженерное мастерство – это лишь полдела. Вам также придется работать в рамках бюджета и стараться создать мосты экономически эффективно. Это добавляет дополнительный слой стратегии и планирования.


Графика игры детализирована и реалистична, что позволяет игрокам насладиться прекрасными пейзажами и наблюдать, как их создания либо успешно работают, либо... рушатся в пропасть. А разнообразие уровней гарантирует, что каждый найдет для себя как минимум один вызов, который поставит его инженерные навыки на пробу.


Информация о модах

Неограниченный бюджет


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 Теги темы: Мод меню, Unlocked

Скачать Bridge Constructor (Premium) (Unlocked/мод меню) v13.1 MOD APK

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Скачать Bridge Constructor (Premium) (Unlocked/мод меню) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Bridge Constructor (Premium) (Unlocked/мод меню)


Комментарии (1)
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Гость Ярослав
Гость Ярослав 3 марта 2025 17:18
НЕ ЗОХОДИТСЯ гондоны
-1
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