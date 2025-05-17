Bridge Constructor (Premium) (Unlocked/мод меню) 13.1
В Bridge Constructor каждая локация представляет собой уникальную инженерную головоломку. С начала игры вас учат базовым принципам строительства мостов, но по мере прохождения уровней сложность растет, и перед вами ставятся все более сложные задачи. Необходимо учитывать различные материалы, такие как дерево, сталь, канаты и бетон, и правильно их комбинировать, чтобы создать максимально прочную и устойчивую конструкцию.
Но инженерное мастерство – это лишь полдела. Вам также придется работать в рамках бюджета и стараться создать мосты экономически эффективно. Это добавляет дополнительный слой стратегии и планирования.
Графика игры детализирована и реалистична, что позволяет игрокам насладиться прекрасными пейзажами и наблюдать, как их создания либо успешно работают, либо... рушатся в пропасть. А разнообразие уровней гарантирует, что каждый найдет для себя как минимум один вызов, который поставит его инженерные навыки на пробу.
Неограниченный бюджет
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.