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Car Driving School Simulator (Мод, Unlocked)

Car Driving School Simulator (Мод, Unlocked) 3.26.12

Освойте вождение с соблюдением правил в симуляторе
21
8
Скачать (560 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
BoomBit Games
Версия:
3.26.12
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 560 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
21
Комментарии:
0
Просмотров:
21 065

Car Driving School Simulator - Симулятор вождения на автомобиле для обучения начинающих водителей, это не просто хаотичная езда по городу и окрестностям на бешеной скорости. Садитесь за руль и начинайте своё обучение, соблюдайте правила дорожного движения, знаки, разметку, не пересекайте сплошную линию. Игра призвана научить каждого пользователя, ездить по участкам дороги разной сложности, и всегда знать что нужно делать.


Не забывай вовремя включать поворотники, предупреждая других участников дорожного движения о манёвре. Есть возможность посетить разные города, узнать какие там трассы и правила движения, выбирай один из 26 автомобилей и отправляйся в путь. Сыграй в многопользовательском режиме, получай очки и бонусы за соблюдения правил дорожного движения, соревнуйся с игроками.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Все автомобили в игре разблокированы.
  • Все функции игры, проданной за реальные деньги, разблокированы.
  • Неограниченное топливо
  • Скорость игры
 Теги темы: Встроенный кэш, Unlocked

Скачать Car Driving School Simulator (Мод, Unlocked) 3.26.12 взлом

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Скачать Car Driving School Simulator (Мод, Unlocked)
560 Мб
Ссылка 2
560 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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