Car Driving School Simulator - Симулятор вождения на автомобиле для обучения начинающих водителей, это не просто хаотичная езда по городу и окрестностям на бешеной скорости. Садитесь за руль и начинайте своё обучение, соблюдайте правила дорожного движения, знаки, разметку, не пересекайте сплошную линию. Игра призвана научить каждого пользователя, ездить по участкам дороги разной сложности, и всегда знать что нужно делать.





Не забывай вовремя включать поворотники, предупреждая других участников дорожного движения о манёвре. Есть возможность посетить разные города, узнать какие там трассы и правила движения, выбирай один из 26 автомобилей и отправляйся в путь. Сыграй в многопользовательском режиме, получай очки и бонусы за соблюдения правил дорожного движения, соревнуйся с игроками.