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Soccer Star Top Leagues 25 (Мод, Бесплатные покупки)

Soccer Star Top Leagues 25 (Мод, Бесплатные покупки) 2.5.6

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11
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Версия:
2.5.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Viva Games Studios
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 041
Скриншоты
Описание

Soccer Star 2019 Top League - это увлекательная футбольная игра, которая позволяет вам наслаждаться футболом даже в ограниченных условиях свободного времени. Футбол, известный как "король спорта", пользуется огромной популярностью во всем мире, и многие люди обожают играть в него, как в реальной жизни, так и в виртуальных играх.


Данное приложение предоставляет возможность сыграть в футбол прямо на вашем мобильном устройстве, что делает его отличным способом расслабиться и развлечься после долгого рабочего дня. Даже если у вас ограниченное количество времени, вы можете быстро открыть приложение и насладиться футболом в компании друзей.


Soccer Star 2019 Top League позволяет вам создавать свою команду, участвовать в матчах и соревнованиях, улучшать навыки своих игроков и достигать вершины футбольной лиги. Это прекрасный способ почувствовать атмосферу футбола и испытать радость от побед.



Информация о модах
  • Бесплатный шоппинг

Примечание. Вы можете купить все, кроме реальных денег.



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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Soccer Star Top Leagues 25 (Мод, Бесплатные покупки) v2.5.6 MOD APK

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Скачать Soccer Star Top Leagues 25 (Мод, Бесплатные покупки) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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