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Расти Pixelmon Master (Мод меню)

Расти Pixelmon Master (Мод меню) 1.1.7

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PixelStar Games
Версия:
1.1.7
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
id приложения:
com.pixelstar.gtm
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
1 139

Grow Pixelmon Masters от Pixelstar Games - это захватывающее предложение на арене экстравагантных сборов монстров. В этой игре, выпущенной в 2023 году, игроки погружаются в увлекательный мир исследования и стратегии. Их задача - найти, привлечь и развивать собственную армию уникальных пиксельных монстров.


Grow Pixelmon Masters предлагает игрокам множество возможностей. Они смогут путешествовать по различным локациям, искать и ловить разнообразных пиксельных монстров, а затем выращивать и развивать их в сильных боевых существ. Каждый монстр обладает своими особенностями, способностями и эволюционным потенциалом, что позволяет игрокам создавать уникальные команды и строить свою собственную стратегию для победы.


Графика в игре выполнена в пиксельном стиле, что придает ей очарование и уникальность. Весь мир оживает благодаря ярким и разнообразным пиксельным монстрам, которые привлекут внимание и заинтересуют игроков. Кроме того, игра предлагает разнообразные игровые режимы, включая PvP-сражения, соревнования с другими игроками и события, которые добавляют дополнительное разнообразие и вызовы.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченный пробег
    *увеличивается, когда вы тратите (установлено по умолчанию)
 Теги темы: Мод меню

Скачать Расти Pixelmon Master (Мод меню) 1.1.7 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Расти Pixelmon Master (Мод меню) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Расти Pixelmon Master (Мод меню)


Комментарии (1)
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FistaDont
FistaDont 9 февраля 2024 05:30
При атаке врага у него растет хп , а не убавляется.
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