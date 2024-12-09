Описание

Готовы ли вы к увлекательному путешествию в мир коллекционных карточек? В Trading Card Store Simulator вам предстоит построить и управлять своим собственным магазином, наполнив его редкими и мощными коллекционными картами, каждая из которых обладает уникальными существами и захватывающими способностями. Это игра, где торговля, сбор и даже сражения с картами становятся важной частью вашего успеха.





Заполняйте полки вашего магазина колодами карт, обложками и отдельными карточками, чтобы привлечь клиентов и продавать их по конкурентоспособным ценам. Чем больше распродаж, тем быстрее растет ваш бизнес, а новые коллекционеры и любители карт с нетерпением ждут, чтобы заглянуть в ваш магазин. В игре вы не только продаете карты, но и собираете их в своем альбоме, создавая мощные колоды для участия в захватывающих карточных битвах. Станьте мастером своего дела и создайте лучший магазин коллекционных карт!