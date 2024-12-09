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Trading Card Store Simulator (Мод Меню)

Trading Card Store Simulator (Мод Меню) 1.7.4

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Версия:
1.7.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Getsmart LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
331
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы к увлекательному путешествию в мир коллекционных карточек? В Trading Card Store Simulator вам предстоит построить и управлять своим собственным магазином, наполнив его редкими и мощными коллекционными картами, каждая из которых обладает уникальными существами и захватывающими способностями. Это игра, где торговля, сбор и даже сражения с картами становятся важной частью вашего успеха.


Заполняйте полки вашего магазина колодами карт, обложками и отдельными карточками, чтобы привлечь клиентов и продавать их по конкурентоспособным ценам. Чем больше распродаж, тем быстрее растет ваш бизнес, а новые коллекционеры и любители карт с нетерпением ждут, чтобы заглянуть в ваш магазин. В игре вы не только продаете карты, но и собираете их в своем альбоме, создавая мощные колоды для участия в захватывающих карточных битвах. Станьте мастером своего дела и создайте лучший магазин коллекционных карт!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченные деньги

Неограниченная энергия

Без рекламы

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Trading Card Store Simulator (Мод Меню) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

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