Готовы ли вы к увлекательному путешествию в мир коллекционных карточек? В Trading Card Store Simulator вам предстоит построить и управлять своим собственным магазином, наполнив его редкими и мощными коллекционными картами, каждая из которых обладает уникальными существами и захватывающими способностями. Это игра, где торговля, сбор и даже сражения с картами становятся важной частью вашего успеха.
Заполняйте полки вашего магазина колодами карт, обложками и отдельными карточками, чтобы привлечь клиентов и продавать их по конкурентоспособным ценам. Чем больше распродаж, тем быстрее растет ваш бизнес, а новые коллекционеры и любители карт с нетерпением ждут, чтобы заглянуть в ваш магазин. В игре вы не только продаете карты, но и собираете их в своем альбоме, создавая мощные колоды для участия в захватывающих карточных битвах. Станьте мастером своего дела и создайте лучший магазин коллекционных карт!
МОД МЕНЮ
Неограниченные деньги
Неограниченная энергия
Без рекламы
Скачать Trading Card Store Simulator (Мод Меню) v1.7.4 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer