Описание

Soul Gangster: The God Mother — это увлекательная Idle RPG, где вас ждет захватывающее и необычное приключение. Игра рассказывает историю обычной девушки, которая внезапно оказывается перевоплощенной в другом мире в роли босса банды душ. Теперь ей предстоит взять на себя управление этой необычной бандой и доказать, что она достойна своей новой роли.





Вместе с Soul Girl, вы отправитесь в новое приключение, где вам предстоит нанимать уникальных и потрясающих гангстеров-душ, каждый из которых обладает своими особенностями и навыками. Вашей задачей будет расширять команду, управлять ресурсами и продвигаться вперед в мире, полном опасностей и возможностей.





Soul Gangster: The God Mother сочетает элементы стратегической RPG и Idle-игры, позволяя вам наслаждаться непрерывным ростом своей банды, даже когда вы не играете. Вас ждут веселые сражения, уникальные персонажи и множество возможностей для прокачки и развития своей команды.