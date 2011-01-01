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Soul Gangster : The god mother (Мод меню)

Soul Gangster : The god mother (Мод меню) 1.0.3

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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dreamplay Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
89
Скриншоты
Описание

Soul Gangster: The God Mother — это увлекательная Idle RPG, где вас ждет захватывающее и необычное приключение. Игра рассказывает историю обычной девушки, которая внезапно оказывается перевоплощенной в другом мире в роли босса банды душ. Теперь ей предстоит взять на себя управление этой необычной бандой и доказать, что она достойна своей новой роли.


Вместе с Soul Girl, вы отправитесь в новое приключение, где вам предстоит нанимать уникальных и потрясающих гангстеров-душ, каждый из которых обладает своими особенностями и навыками. Вашей задачей будет расширять команду, управлять ресурсами и продвигаться вперед в мире, полном опасностей и возможностей.


Soul Gangster: The God Mother сочетает элементы стратегической RPG и Idle-игры, позволяя вам наслаждаться непрерывным ростом своей банды, даже когда вы не играете. Вас ждут веселые сражения, уникальные персонажи и множество возможностей для прокачки и развития своей команды.


Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Soul Gangster : The god mother (Мод меню) v1.0.3 MOD APK

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Signed 1.2 Гб Unsigned 1.2 Гб SIgned (Ссылка 2) 1.2 Гб Unsigned (Ссылка 2) 1.2 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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