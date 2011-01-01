Описание

Bus Simulator: Extreme Roads предлагает вам захватывающий опыт вождения автобуса, погружая вас в реальный мир Индонезии. Эта первоклассная игра-симулятор позволяет вам исследовать разнообразные пейзажи страны, воссозданные с поразительной точностью. Вас ждет незабываемое путешествие по широким просторам, где каждый маршрут полон неожиданных испытаний и сюрпризов.





Ваши навыки вождения будут проверены на прочность, ведь в игре представлено множество различных автобусов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками. Вы сможете выбрать тот автобус, который соответствует вашему стилю вождения, и отправиться в путь по опасным дорогам с резкими поворотами и крутыми спусками. Эти вызовы потребуют от вас предельной концентрации и мастерства.





В Bus Simulator: Extreme Roads мир оживает благодаря реалистичным погодным условиям, которые меняются в зависимости от времени суток и климата, характерного для Индонезии. Вам предстоит управлять автобусом в дождь, туман и даже в жаркую солнечную погоду, что добавляет реализма и сложности игре. Каждый момент вашего путешествия будет наполнен приключениями, открывающими новые грани этого огромного и увлекательного мира.