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Bus Simulator : Extreme Roads (Мод, Много денег)

Bus Simulator : Extreme Roads 1.4.1

Много денег
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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Badpixels Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 441 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
154
Скриншоты
Описание

Bus Simulator: Extreme Roads предлагает вам захватывающий опыт вождения автобуса, погружая вас в реальный мир Индонезии. Эта первоклассная игра-симулятор позволяет вам исследовать разнообразные пейзажи страны, воссозданные с поразительной точностью. Вас ждет незабываемое путешествие по широким просторам, где каждый маршрут полон неожиданных испытаний и сюрпризов.


Ваши навыки вождения будут проверены на прочность, ведь в игре представлено множество различных автобусов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками. Вы сможете выбрать тот автобус, который соответствует вашему стилю вождения, и отправиться в путь по опасным дорогам с резкими поворотами и крутыми спусками. Эти вызовы потребуют от вас предельной концентрации и мастерства.


В Bus Simulator: Extreme Roads мир оживает благодаря реалистичным погодным условиям, которые меняются в зависимости от времени суток и климата, характерного для Индонезии. Вам предстоит управлять автобусом в дождь, туман и даже в жаркую солнечную погоду, что добавляет реализма и сложности игре. Каждый момент вашего путешествия будет наполнен приключениями, открывающими новые грани этого огромного и увлекательного мира.


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Bus Simulator : Extreme Roads (Мод, Много денег) 441 Мб Ссылка 2 441 Мб

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