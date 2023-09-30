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FINAL FANTASY BE:WOTV (Мод, Урон)

FINAL FANTASY BE:WOTV 11.3.6

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Версия:
11.3.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SQUARE ENIX Co., Ltd.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 680
Скриншоты
Описание

FFBE WAR OF THE VISIONS - это захватывающая игра-симулятор, которая перенесет вас из одной захватывающей истории в другую. В этой популярной игре игроки встречаются непосредственно со своими героями и вступают в мир захватывающих приключений.


В игре представлено множество задач, которые ставятся перед игроками, и каждая из них предлагает уникальные вызовы. Игроки имеют право выбирать, какую задачу они хотят выполнить, и таким образом, они могут влиять на ход сюжета и развитие истории. Одним из наиболее интересных аспектов игры является сочетание функций для создания и развития персонажей, которые привлекают игроков. Вы можете развивать своих героев, улучшать их навыки и экипировку, чтобы сделать их более мощными в боях.


Сохраняйте боевой менталитет, так как игра предлагает разнообразные бои и сражения, в которых вы должны проявить свою тактическую мудрость и умение управлять своими персонажами. Ваша задача - разоблачить преступления и победить злодеев, делая мир безопаснее для всех его обитателей.


Информация о модах

Урон, Множитель защиты

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