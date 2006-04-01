Описание

Погрузитесь в динамичный мир, где ваш поезд превращается в настоящую крепость на рельсах. В Wartrain: Zombie Survival каждая секунда битвы имеет значение – сражайтесь с волнами зомби, используя разнообразное оружие от пил до огнеметов. Стратегия, смекалка и продуманное планирование обороны позволяют модернизировать вагоны и укрепления, превращая транспорт в настоящий бастион. Своевременные улучшения открывают путь к увеличению огневой мощи и точному распределению сил, давая возможность замедлить натиск врагов и организовать яростные атаки.





С каждым уровнем испытаний вы будете зарабатывать награды, позволяющие улучшать броню и оружейные системы, а также открывать новые тактические возможности. Объединяя силы с верными питомцами и используя уникальные способности, вы создадите непобедимый отряд, готовый противостоять самым жестоким ордам. Каждое принятое решение имеет решающее значение, ведь только слаженные действия и быстрая реакция помогут вам одержать решающую битву за выживание в этом жестоком мире.