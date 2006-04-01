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Wartrain: Zombie Survival (Мод меню)

Wartrain: Zombie Survival 0.0.1

Мод меню

Смелые сражения на рельсах: стратегия выживания и тактические вызовы для героев
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
FERA Games - Idle Simulator Tycoon Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в динамичный мир, где ваш поезд превращается в настоящую крепость на рельсах. В Wartrain: Zombie Survival каждая секунда битвы имеет значение – сражайтесь с волнами зомби, используя разнообразное оружие от пил до огнеметов. Стратегия, смекалка и продуманное планирование обороны позволяют модернизировать вагоны и укрепления, превращая транспорт в настоящий бастион. Своевременные улучшения открывают путь к увеличению огневой мощи и точному распределению сил, давая возможность замедлить натиск врагов и организовать яростные атаки.


С каждым уровнем испытаний вы будете зарабатывать награды, позволяющие улучшать броню и оружейные системы, а также открывать новые тактические возможности. Объединяя силы с верными питомцами и используя уникальные способности, вы создадите непобедимый отряд, готовый противостоять самым жестоким ордам. Каждое принятое решение имеет решающее значение, ведь только слаженные действия и быстрая реакция помогут вам одержать решающую битву за выживание в этом жестоком мире.


Информация о модах
  • Меню
  • Валютный множитель
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Wartrain: Zombie Survival (Мод меню) v0.0.1 MOD APK

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Скачать Wartrain: Zombie Survival (Мод меню) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

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