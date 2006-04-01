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Idle Gun Shop (Мод меню)

Idle Gun Shop 0.0.1

Мод меню

Воплощение мечты предпринимателя: создание империи огнестрельного мастерства
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
FERA Games - Idle Simulator Tycoon Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Your Idle Gunshop: Tycoon Game предлагает вам уникальную возможность начать с небольшого магазина в старом кемпере и превратить его в настоящую оружейную империю. Здесь каждый шаг – от подбора ассортимента классических револьверов до футуристических лазерных винтовок – имеет значение для завоевания рынка. Развивая свою торговую точку, вы расширяете ассортимент, создаёте новые рабочие места и даже организуете собственный тир, где можно отточить навыки стрельбы. С каждым обновлением ваш бизнес становится всё более мощным, а конкуренты не остаются равнодушными к динамике происходящего.


Начните строить магазин своей мечты, где каждая покупка и каждое улучшение приближают вас к монополизации рынка огнестрельного оружия. Управляйте ресурсами, планируйте стратегию развития и принимайте верные решения, чтобы ваш магазин стал центром притяжения для клиентов. Ощутите азарт от превращения скромного начала в гигантский оружейный центр, где слаженность команды и инновационные идеи дарят настоящую свободу предпринимательства и уверенность в завтрашнем дне.


Информация о модах
  • Меню
  • Валютный множитель
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Idle Gun Shop (Мод меню) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

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