Описание

Town Survivor - Idle Game - это проект с автоматическими действиями и симпатичной графикой, в котором игроки возьмут на себя руководство жизнью небольшого городка. В результате нашествия зомби жители городка превратили его в подобие крепости для защиты от угрозы. Однако их жизнь все равно остается опасной и рискованной. Вам предстоит укрепить оборону городка, создать уникальные способы уничтожения врагов, строить башни и стены, а также заниматься другими аспектами развития города.





Для этого вам потребуются ресурсы и усилия. Однако простое управление позволит вам наслаждаться игрой, не затрачивая избыточные усилия. Борьба с мутантами и постоянное развитие города обеспечат множество возможностей для удовлетворения игроков. "Town Survivor - Idle Game" предлагает увлекательный геймплей и возможность стать спасителем городка в условиях зомби-апокалипсиса.