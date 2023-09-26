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Town Survivor - Idle Game (Мод, Много бриллиантов)

Town Survivor - Idle Game (Мод, Много бриллиантов) 1.9.8

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Версия:
1.9.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nox Joy
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 714
Скриншоты
Описание

Town Survivor - Idle Game - это проект с автоматическими действиями и симпатичной графикой, в котором игроки возьмут на себя руководство жизнью небольшого городка. В результате нашествия зомби жители городка превратили его в подобие крепости для защиты от угрозы. Однако их жизнь все равно остается опасной и рискованной. Вам предстоит укрепить оборону городка, создать уникальные способы уничтожения врагов, строить башни и стены, а также заниматься другими аспектами развития города.


Для этого вам потребуются ресурсы и усилия. Однако простое управление позволит вам наслаждаться игрой, не затрачивая избыточные усилия. Борьба с мутантами и постоянное развитие города обеспечат множество возможностей для удовлетворения игроков. "Town Survivor - Idle Game" предлагает увлекательный геймплей и возможность стать спасителем городка в условиях зомби-апокалипсиса.


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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Town Survivor - Idle Game (Мод, Много бриллиантов) v1.9.8 MOD APK

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Скачать Town Survivor - Idle Game (Мод, Много бриллиантов) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Town Survivor - Idle Game (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (2)
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OneDay
OneDay 9 марта 2024 23:15
Мод не работает, суть мода в том что можно выставлять множитель монет и энергии, а так же валюта не уменьшается при трате, но на правде не работает
0
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Гость Андрей
Гость Андрей 26 сентября 2023 19:30
Где взять индификазионный номер
0
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