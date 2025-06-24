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Spellbound: A Romance Game

Spellbound: A Romance Game v1.0.5

Романтика сквозь измерения: сразись с тенями, сохрани любовь и вечную магию

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Muse Game Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:49
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Фэнтезийный визуальный роман Spellbound: A Romance Game переносит тебя с последней страницы любимой книги в живое измерение, где поющие руны витают в тумане, а незнакомец-колдун с нетерпением ждёт твоего решения. Цикл прост: читаешь сцену, кликаешь ответ, наблюдаешь, как дневник меняет очки доверия и искры страсти. Каждые пять минут встаёт новый перекрёсток — приглушить зов сердца или ринуться через чащу к полному лунию. Финал главы подбрасывает зеркальную тень героя, а в воздухе застывает вопрос: какой следующий выбор удержит вас вместе?


За пределами диалогов вступает древняя магия ветвящихся путей. Зачарованные леса, горные перевалы и забытые руины наполняют мини-головоломки: синхронизируй жест, слово и символ, чтобы закрыть порталы двойника. Метапрогрессия читается по двум шкалам — отвага усиливает QTE-схватки, нежность открывает интимные откровения, влияющие на шесть концовок. Сезонные эпизоды добавляют побочные главы, офлайн-режим хранит автосейв, а облачный профиль позволяет продолжить роман на любом устройстве. Запусти историю и проверь: выдержит ли ваша связь шторм тьмы и приведёт ли к вечной гармонии?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал, Новеллы

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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