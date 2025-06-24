Spellbound: A Romance Game v1.0.5
Романтика сквозь измерения: сразись с тенями, сохрани любовь и вечную магию
Фэнтезийный визуальный роман Spellbound: A Romance Game переносит тебя с последней страницы любимой книги в живое измерение, где поющие руны витают в тумане, а незнакомец-колдун с нетерпением ждёт твоего решения. Цикл прост: читаешь сцену, кликаешь ответ, наблюдаешь, как дневник меняет очки доверия и искры страсти. Каждые пять минут встаёт новый перекрёсток — приглушить зов сердца или ринуться через чащу к полному лунию. Финал главы подбрасывает зеркальную тень героя, а в воздухе застывает вопрос: какой следующий выбор удержит вас вместе?
За пределами диалогов вступает древняя магия ветвящихся путей. Зачарованные леса, горные перевалы и забытые руины наполняют мини-головоломки: синхронизируй жест, слово и символ, чтобы закрыть порталы двойника. Метапрогрессия читается по двум шкалам — отвага усиливает QTE-схватки, нежность открывает интимные откровения, влияющие на шесть концовок. Сезонные эпизоды добавляют побочные главы, офлайн-режим хранит автосейв, а облачный профиль позволяет продолжить роман на любом устройстве. Запусти историю и проверь: выдержит ли ваша связь шторм тьмы и приведёт ли к вечной гармонии?
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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