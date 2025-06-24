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SCARYCRAFT: The Smileman

SCARYCRAFT: The Smileman v1.0.18062025

Лесные кубы шепчут, а улыбающийся охотник в тени ждёт неверного шага ночью

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Версия:
1.0.18062025
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fizaidev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:56
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 731 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

SCARYCRAFT: The Smileman — это блоковый хоррор-выживач: с первой секунды ты спавнишься в процедурно-сгенерированном лесу и слышишь треск веток за спиной. Каждые пять минут нужно решать, рубить ли древесину для костра или крафтить факелы, чтобы отогнать существо с вечной улыбкой. В темноте карта меняется — тропы перекраиваются, хатки НПС оказываются пустыми, а вдалеке мерцает силуэт Белого Дерева, обещающий ресурсы и ответы. Интрига проста: успеешь ли собрать арсенал ловушек до полуночи, или следы улыбки уже мелькают между блоками?


Ночью начинается охота: «Смайлмен» чувствует шум, ломает укрытия и оставляет подсказки в виде искажённых пикселей. Тебе доступна система крафта из 40 рецептов — от шипастых ям до шумовых повешенных колокольчиков, — а также ручной генератор, сохраняющий свет при офлайн-игре. Каждая пережитая ночь усиливает врага, но открывает новые биомы: радиоактивное болото, заброшенную шахту и сторожевую башню с дневником последнего выжившего. Нет доната, PvE работает без интернета, а сезонные ивенты добавляют скины и мод хардкора, где один промах = перманентная гибель профиля. Проверь, хватит ли тебе храбрости дожить до рассвета и раскрыть тайну бесконечной улыбки.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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