Описание

SCARYCRAFT: The Smileman — это блоковый хоррор-выживач: с первой секунды ты спавнишься в процедурно-сгенерированном лесу и слышишь треск веток за спиной. Каждые пять минут нужно решать, рубить ли древесину для костра или крафтить факелы, чтобы отогнать существо с вечной улыбкой. В темноте карта меняется — тропы перекраиваются, хатки НПС оказываются пустыми, а вдалеке мерцает силуэт Белого Дерева, обещающий ресурсы и ответы. Интрига проста: успеешь ли собрать арсенал ловушек до полуночи, или следы улыбки уже мелькают между блоками?





Ночью начинается охота: «Смайлмен» чувствует шум, ломает укрытия и оставляет подсказки в виде искажённых пикселей. Тебе доступна система крафта из 40 рецептов — от шипастых ям до шумовых повешенных колокольчиков, — а также ручной генератор, сохраняющий свет при офлайн-игре. Каждая пережитая ночь усиливает врага, но открывает новые биомы: радиоактивное болото, заброшенную шахту и сторожевую башню с дневником последнего выжившего. Нет доната, PvE работает без интернета, а сезонные ивенты добавляют скины и мод хардкора, где один промах = перманентная гибель профиля. Проверь, хватит ли тебе храбрости дожить до рассвета и раскрыть тайну бесконечной улыбки.