SCARYCRAFT: The Smileman v1.0.18062025
Лесные кубы шепчут, а улыбающийся охотник в тени ждёт неверного шага ночью
SCARYCRAFT: The Smileman — это блоковый хоррор-выживач: с первой секунды ты спавнишься в процедурно-сгенерированном лесу и слышишь треск веток за спиной. Каждые пять минут нужно решать, рубить ли древесину для костра или крафтить факелы, чтобы отогнать существо с вечной улыбкой. В темноте карта меняется — тропы перекраиваются, хатки НПС оказываются пустыми, а вдалеке мерцает силуэт Белого Дерева, обещающий ресурсы и ответы. Интрига проста: успеешь ли собрать арсенал ловушек до полуночи, или следы улыбки уже мелькают между блоками?
Ночью начинается охота: «Смайлмен» чувствует шум, ломает укрытия и оставляет подсказки в виде искажённых пикселей. Тебе доступна система крафта из 40 рецептов — от шипастых ям до шумовых повешенных колокольчиков, — а также ручной генератор, сохраняющий свет при офлайн-игре. Каждая пережитая ночь усиливает врага, но открывает новые биомы: радиоактивное болото, заброшенную шахту и сторожевую башню с дневником последнего выжившего. Нет доната, PvE работает без интернета, а сезонные ивенты добавляют скины и мод хардкора, где один промах = перманентная гибель профиля. Проверь, хватит ли тебе храбрости дожить до рассвета и раскрыть тайну бесконечной улыбки.
Полная версия
Скачать SCARYCRAFT: The Smileman v1.0.18062025 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.