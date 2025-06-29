Описание

Drug Dealer Simulator Game — криминальный эконом-сим, где неоновое гетто служит офисом, а рукопожатие в переулке заменяет биржу. Каждые пять минут ты смешиваешь порошки на цифровых весах, сбиваешь цену с мелкими дилерами или удираешь по пожарным лестницам от патруля. День начинается звонком клиента, ночь — шёпотом оптовика; и никогда не знаешь, чья сирена нарушит тишину первой.





Прокачка идёт шире, чем багажник фургона: каждый уровень повышает репутацию, открывает новые районы и дилеров, а лаборатории дают +25 % к прибыли благодаря чистоте продукта. Выставляй цену через планшет, распространяй влияние граффити, а реализм сделок чувствуется даже в том, как полицейский дрон считает твои шаги. При этом динамичный открытый мир реагирует на каждую удачную поставку. Онлайн-чат позволяет торговаться без пауз, офлайн-режим хранит сюжет без интернета, донат — только на скины. ПК, iOS и Android объединяет кроссплей; сезонные «Облавы» каждые 30 дней обнуляют рейтинги, так что возвращайся и вновь займи вершину.