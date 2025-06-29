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Drug Dealer Simulator Game (Мод меню)

Drug Dealer Simulator Game (Мод меню) v1.6

От уличной мелочи до картельного трона — риск, сделки и постоянный азарт

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Версия:
1.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Action Arena Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание

Drug Dealer Simulator Game — криминальный эконом-сим, где неоновое гетто служит офисом, а рукопожатие в переулке заменяет биржу. Каждые пять минут ты смешиваешь порошки на цифровых весах, сбиваешь цену с мелкими дилерами или удираешь по пожарным лестницам от патруля. День начинается звонком клиента, ночь — шёпотом оптовика; и никогда не знаешь, чья сирена нарушит тишину первой.


Прокачка идёт шире, чем багажник фургона: каждый уровень повышает репутацию, открывает новые районы и дилеров, а лаборатории дают +25 % к прибыли благодаря чистоте продукта. Выставляй цену через планшет, распространяй влияние граффити, а реализм сделок чувствуется даже в том, как полицейский дрон считает твои шаги. При этом динамичный открытый мир реагирует на каждую удачную поставку. Онлайн-чат позволяет торговаться без пауз, офлайн-режим хранит сюжет без интернета, донат — только на скины. ПК, iOS и Android объединяет кроссплей; сезонные «Облавы» каждые 30 дней обнуляют рейтинги, так что возвращайся и вновь займи вершину.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченная валюта
  • 99 шт. кол-во

Примечание: – 99 предметов дадут вам 99 любого предмета, который вы приобретете или купите в игре. Наслаждайтесь!

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Drug Dealer Simulator Game (Мод меню) v1.6 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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