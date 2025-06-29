Drug Dealer Simulator Game (Мод меню) v1.6
От уличной мелочи до картельного трона — риск, сделки и постоянный азарт
Drug Dealer Simulator Game — криминальный эконом-сим, где неоновое гетто служит офисом, а рукопожатие в переулке заменяет биржу. Каждые пять минут ты смешиваешь порошки на цифровых весах, сбиваешь цену с мелкими дилерами или удираешь по пожарным лестницам от патруля. День начинается звонком клиента, ночь — шёпотом оптовика; и никогда не знаешь, чья сирена нарушит тишину первой.
Прокачка идёт шире, чем багажник фургона: каждый уровень повышает репутацию, открывает новые районы и дилеров, а лаборатории дают +25 % к прибыли благодаря чистоте продукта. Выставляй цену через планшет, распространяй влияние граффити, а реализм сделок чувствуется даже в том, как полицейский дрон считает твои шаги. При этом динамичный открытый мир реагирует на каждую удачную поставку. Онлайн-чат позволяет торговаться без пауз, офлайн-режим хранит сюжет без интернета, донат — только на скины. ПК, iOS и Android объединяет кроссплей; сезонные «Облавы» каждые 30 дней обнуляют рейтинги, так что возвращайся и вновь займи вершину.
- Меню модов
- Неограниченная валюта
- 99 шт. кол-во
Примечание: – 99 предметов дадут вам 99 любого предмета, который вы приобретете или купите в игре. Наслаждайтесь!
Скачать Drug Dealer Simulator Game (Мод меню) v1.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.