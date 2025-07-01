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Pikabuu: STOP! (Полная версия)

Pikabuu: STOP! (Полная версия) v0.4

Одна оплошность — и счастливая семья срывается с привычных рельс навсегда

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Joykeratif
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:42
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание

Pikabuu: STOP! — тяжёлая визуальная новелла о день-иксе для обычной семьи. Ты читаешь мысли отца, ходишь по кухне, собираешь детские игрушки, пытаясь вернуть прежнюю теплоту, но каждое слово на вес золота. Каждые пять минут всплывает выбор: промолчать, соврать или сказать правду, и экран мгновенно окрашивается в оттенок тревоги. Одно неловкое движение запускает домино событий, а часы на стене отбивают последние секунды до разрыва.


По мере чтения открываются выборы с последствиями: уровень доверия жены, страх детей и усталость героя меняют ветки диалогов, открывают воспоминания и добавляют нотки сочувствия или гнева в портретах. Собери разбросанные по дому улики, читай сообщения на телефоне, чтобы восстановить хронологию, и используй систему эмоциональных показателей, позволяющую перевести разговор из крика в объятие. Новелла длится около часа, но хранит четыре финала — пройди её несколько раз и найди путь к примирению.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Pikabuu: STOP! (Полная версия) v0.4 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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