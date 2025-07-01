Описание

Pikabuu: STOP! — тяжёлая визуальная новелла о день-иксе для обычной семьи. Ты читаешь мысли отца, ходишь по кухне, собираешь детские игрушки, пытаясь вернуть прежнюю теплоту, но каждое слово на вес золота. Каждые пять минут всплывает выбор: промолчать, соврать или сказать правду, и экран мгновенно окрашивается в оттенок тревоги. Одно неловкое движение запускает домино событий, а часы на стене отбивают последние секунды до разрыва.





По мере чтения открываются выборы с последствиями: уровень доверия жены, страх детей и усталость героя меняют ветки диалогов, открывают воспоминания и добавляют нотки сочувствия или гнева в портретах. Собери разбросанные по дому улики, читай сообщения на телефоне, чтобы восстановить хронологию, и используй систему эмоциональных показателей, позволяющую перевести разговор из крика в объятие. Новелла длится около часа, но хранит четыре финала — пройди её несколько раз и найди путь к примирению.