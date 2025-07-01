Pikabuu: STOP! (Полная версия) v0.4
Одна оплошность — и счастливая семья срывается с привычных рельс навсегда
Pikabuu: STOP! — тяжёлая визуальная новелла о день-иксе для обычной семьи. Ты читаешь мысли отца, ходишь по кухне, собираешь детские игрушки, пытаясь вернуть прежнюю теплоту, но каждое слово на вес золота. Каждые пять минут всплывает выбор: промолчать, соврать или сказать правду, и экран мгновенно окрашивается в оттенок тревоги. Одно неловкое движение запускает домино событий, а часы на стене отбивают последние секунды до разрыва.
По мере чтения открываются выборы с последствиями: уровень доверия жены, страх детей и усталость героя меняют ветки диалогов, открывают воспоминания и добавляют нотки сочувствия или гнева в портретах. Собери разбросанные по дому улики, читай сообщения на телефоне, чтобы восстановить хронологию, и используй систему эмоциональных показателей, позволяющую перевести разговор из крика в объятие. Новелла длится около часа, но хранит четыре финала — пройди её несколько раз и найди путь к примирению.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.