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Manage Retail Store (Мод меню)

Manage Retail Store (Мод меню) v0.0.6

Построй свой идеальный супермаркет — от кассы до потолка

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Версия:
0.0.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
XGame Global
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 00:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 444 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Manage Retail Store — это увлекательный 3D-симулятор, в котором ты берёшь под контроль собственный супермаркет и управляешь им на всех уровнях. От заполнения полок и приёма товаров до контроля над персоналом и стратегического расширения — здесь всё зависит от тебя. Наблюдай за ростом бизнеса, обслуживай покупателей, решай повседневные задачи и не забывай: довольный клиент — ключ к успеху. Эта игра — не просто менеджмент, а настоящее приключение в мире торговли.


Настраивай интерьер, переставляй стеллажи, обновляй оформление и создавай магазин своей мечты. Хочешь, чтобы это была уютная лавка у дома или стильный супермаркет с блестящими витринами? Всё в твоих руках. Игра предлагает массу деталей, приятную визуализацию и плавный геймплей, позволяя расслабиться и при этом продумать каждый шаг. Manage Retail Store — это идеальное сочетание творчества и управления, где каждый день в магазине приносит что-то новое


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченные деньги
  • РЕКЛАМА Удалена
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Manage Retail Store (Мод меню) v0.0.6 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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