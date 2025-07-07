Manage Retail Store (Мод меню) v0.0.6
Построй свой идеальный супермаркет — от кассы до потолка
Manage Retail Store — это увлекательный 3D-симулятор, в котором ты берёшь под контроль собственный супермаркет и управляешь им на всех уровнях. От заполнения полок и приёма товаров до контроля над персоналом и стратегического расширения — здесь всё зависит от тебя. Наблюдай за ростом бизнеса, обслуживай покупателей, решай повседневные задачи и не забывай: довольный клиент — ключ к успеху. Эта игра — не просто менеджмент, а настоящее приключение в мире торговли.
Настраивай интерьер, переставляй стеллажи, обновляй оформление и создавай магазин своей мечты. Хочешь, чтобы это была уютная лавка у дома или стильный супермаркет с блестящими витринами? Всё в твоих руках. Игра предлагает массу деталей, приятную визуализацию и плавный геймплей, позволяя расслабиться и при этом продумать каждый шаг. Manage Retail Store — это идеальное сочетание творчества и управления, где каждый день в магазине приносит что-то новое
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.