Описание

Manage Retail Store — это увлекательный 3D-симулятор, в котором ты берёшь под контроль собственный супермаркет и управляешь им на всех уровнях. От заполнения полок и приёма товаров до контроля над персоналом и стратегического расширения — здесь всё зависит от тебя. Наблюдай за ростом бизнеса, обслуживай покупателей, решай повседневные задачи и не забывай: довольный клиент — ключ к успеху. Эта игра — не просто менеджмент, а настоящее приключение в мире торговли.





Настраивай интерьер, переставляй стеллажи, обновляй оформление и создавай магазин своей мечты. Хочешь, чтобы это была уютная лавка у дома или стильный супермаркет с блестящими витринами? Всё в твоих руках. Игра предлагает массу деталей, приятную визуализацию и плавный геймплей, позволяя расслабиться и при этом продумать каждый шаг. Manage Retail Store — это идеальное сочетание творчества и управления, где каждый день в магазине приносит что-то новое