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Pocket Apocalypse: RPG Game 3D (Мод Меню)

Pocket Apocalypse: RPG Game 3D (Мод Меню) 1.0.9

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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Go Dreams
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
158
Скриншоты
Описание

Pocket Apocalypse — это захватывающая игра, в которой вам предстоит выживать в постапокалиптическом мире, охваченном холодом и хаосом. Путешествуйте через беспощадные зимние пейзажи и заснеженные пустоши, где каждое ваше решение имеет значение для выживания. Собирать ресурсы, защищаться от стихий и сражаться с опасностями — ваш основной приоритет в этом суровом мире.


Особенность игры — это исследования загадочного "Леса", таинственного и опасного места, где скрыты не только чудовища, но и множество секретов. Вам предстоит использовать свою хитрость и инстинкты выживания, чтобы преодолеть испытания, которые готовит этот лес, и раскрыть его темные тайны. Pocket Apocalypse объединяет элементы выживания, исследований и борьбы с опасностями, предоставляя игрокам увлекательный и напряженный опыт, полный неожиданных поворотов и открытий.


Информация о модах

1. УВЕЛИЧЕННАЯ ВАЛЮТА

2. МЕНЮ МОДОВ


Примечание :

Вам нужно найти первое значение ваших ракетных жетонов, затем вставить его в пустую часть в меню, затем нажать новое сканирование, затем изменить значение жетона, затем нажать следующее сканирование, затем нажать редактирование. Вы можете посмотреть видео для получения дополнительной информации.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Pocket Apocalypse: RPG Game 3D (Мод Меню) v1.0.9 MOD APK

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Скачать Pocket Apocalypse: RPG Game 3D (Мод Меню) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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