Pocket Apocalypse: RPG Game 3D (Мод Меню) 1.0.9
Pocket Apocalypse — это захватывающая игра, в которой вам предстоит выживать в постапокалиптическом мире, охваченном холодом и хаосом. Путешествуйте через беспощадные зимние пейзажи и заснеженные пустоши, где каждое ваше решение имеет значение для выживания. Собирать ресурсы, защищаться от стихий и сражаться с опасностями — ваш основной приоритет в этом суровом мире.
Особенность игры — это исследования загадочного "Леса", таинственного и опасного места, где скрыты не только чудовища, но и множество секретов. Вам предстоит использовать свою хитрость и инстинкты выживания, чтобы преодолеть испытания, которые готовит этот лес, и раскрыть его темные тайны. Pocket Apocalypse объединяет элементы выживания, исследований и борьбы с опасностями, предоставляя игрокам увлекательный и напряженный опыт, полный неожиданных поворотов и открытий.
1. УВЕЛИЧЕННАЯ ВАЛЮТА
2. МЕНЮ МОДОВ
Примечание :
Вам нужно найти первое значение ваших ракетных жетонов, затем вставить его в пустую часть в меню, затем нажать новое сканирование, затем изменить значение жетона, затем нажать следующее сканирование, затем нажать редактирование. Вы можете посмотреть видео для получения дополнительной информации.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.