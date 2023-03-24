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Sensation (Мод, Много алмазов)

Sensation (Мод, Много алмазов) 1.7.4

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1
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Версия:
1.7.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Love Romance Game
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 717

Sensation – Interactive Story – это интерактивная игра, которая предоставляет игрокам возможность создать и персонализировать своего уникального главного героя. В этой игре вы можете полностью контролировать внешний вид вашего персонажа, выбирая прическу, цвет глаз и оттенок кожи, что позволяет создать персонажа, который наилучшим образом отражает ваш индивидуальный стиль или предпочтения.


Одним из ключевых аспектов "Sensation – Interactive Story" является широкий выбор одежды для персонажа. В игре представлены различные наряды, подходящие для множества сценариев – от формальных событий до повседневной одежды. Это добавляет дополнительный уровень вовлеченности и позволяет игрокам экспериментировать с различными стилями и образами.


Игровой процесс в "Sensation – Interactive Story" основан на выборах, которые делает игрок, и это влияет на развитие сюжета и отношения с другими персонажами. Персонализация главного героя позволяет игрокам более глубоко погрузиться в мир игры и чувствовать себя частью истории.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное количество билетов

Примечание: Получите или потратьте немного, чтобы получить мод.

 Теги темы: Много алмазов

Скачать Sensation (Мод, Много алмазов) 1.7.4 взлом

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Скачать Sensation (Мод, Много алмазов) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Sensation (Мод, Много алмазов)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 24 марта 2023 17:48
Игра не на русском
+3
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