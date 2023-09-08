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Werewolf Romance Story: Moon (Мод, Много билетов)

Werewolf Romance Story: Moon (Мод, Много билетов) 1.6.0

19
3
Скачать (164 Мб)
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Версия:
1.6.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Love Romance Game
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 421

Moonlight Ascension - это захватывающее приключение, которое перенесет вас в удивительный мир оборотней, где романтика и приключения ожидают вас на каждом шагу. В этой интерактивной истории вы будете играть в роль главного героя и принимать важные решения, которые повлияют на ход сюжета и развитие ваших отношений с другими персонажами.


Одной из ключевых особенностей Moonlight Ascension является полная свобода выбора. Вы сами решаете, как поступать в различных ситуациях, и эти решения будут иметь последствия для истории. Ваши действия могут привести к романтическим отношениям, раскрытию тайн и приключениям, которые ожидают вас в этом фантастическом мире оборотней.


Если вы ищете захватывающую историю, где вы можете формировать ход событий и наслаждаться романтикой и приключениями, то игра предоставляет вам именно такой опыт. Погрузитесь в этот мир оборотней, и ваш выбор определит вашу судьбу и исход истории.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней

Безлимитный билет

Неограниченное количество звезд

 Теги темы: Новеллы

Скачать Werewolf Romance Story: Moon (Мод, Много билетов) 1.6.0 взлом

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Скачать Werewolf Romance Story: Moon (Мод, Много билетов) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб

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Отзывы о Werewolf Romance Story: Moon (Мод, Много билетов)


Комментарии (4)
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lika26
lika26 27 июня 2023 16:10
Странно то кто пишет что она не на русском, да перевод ломаной но понять суть можно. А так игра шик. И Джин с Ронином мужья 😅❤
+5
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Гость Amelia
Гость Amelia 27 июня 2023 11:59
Эх, хотелось бы прочесть её на русском((
-4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 июня 2023 23:29
Liu,
Здравствуйте. если в игре в целом нет Русского, то вопросы к разработчику)
+4
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Liu
Liu 25 июня 2023 22:41
А можно русский ?🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
0
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