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Uncrowned (Мод, Map Hack)

Uncrowned (Мод, Map Hack) 3.2.1

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Версия:
3.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
株式会社ネストピ
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
485
Скриншоты
Описание

В UNCROWNED, игроки погружаются в детально проработанный мир, где каждое решение, каждый ход в битве имеет значение. Игра начинается с того, что вы строите и модернизируете свою базу, создавая тем самым фундамент для своего королевства. Сбор ресурсов, тренировка войск, исследование новых технологий и заклинаний – все это имеет ключевое значение для успеха ваших военных кампаний.


Одной из наиболее захватывающих особенностей UNCROWNED является ее многогранность. Неважно, предпочитаете ли вы быстрые стычки или долгосрочные стратегические кампании, игра предлагает разнообразные режимы и задания, чтобы удовлетворить интересы каждого игрока.


Герои игры также играют важную роль. Соберите команду из разнообразных героев, каждый из которых имеет свои уникальные навыки и способности. Сочетание разных героев может дать вам стратегическое преимущество в бою, позволяя контролировать поле боя и задавать темп столкновения.


Информация о модах
  • ВЗЛОМ КАРТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ . Игра ведется в реальном времени, и некоторые взломы повреждений или жизни выполнить нельзя. На данный момент это полезный чит, который можно предложить. Скоро, если найду еще один, добавлю. Вы можете видеть врага во всей области карты.

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Скачать Uncrowned (Мод, Map Hack) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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