Описание

В UNCROWNED, игроки погружаются в детально проработанный мир, где каждое решение, каждый ход в битве имеет значение. Игра начинается с того, что вы строите и модернизируете свою базу, создавая тем самым фундамент для своего королевства. Сбор ресурсов, тренировка войск, исследование новых технологий и заклинаний – все это имеет ключевое значение для успеха ваших военных кампаний.





Одной из наиболее захватывающих особенностей UNCROWNED является ее многогранность. Неважно, предпочитаете ли вы быстрые стычки или долгосрочные стратегические кампании, игра предлагает разнообразные режимы и задания, чтобы удовлетворить интересы каждого игрока.





Герои игры также играют важную роль. Соберите команду из разнообразных героев, каждый из которых имеет свои уникальные навыки и способности. Сочетание разных героев может дать вам стратегическое преимущество в бою, позволяя контролировать поле боя и задавать темп столкновения.