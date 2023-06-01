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Hoarding and Cleaning (Мод, Бесплатные награды)

Hoarding and Cleaning (Мод, Бесплатные награды) 1.1.4

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3
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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
FTY LLC.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 972

В игре Hoarding and Cleaning вам предстоит окунуться в мир профессионального уборки и порядка. Эта увлекательная игра-симулятор собрала огромную аудиторию по всему миру благодаря своей захватывающей концепции.


Главная задача игроков - принять роль профессионального уборщика и привести в порядок дома, находящиеся в крайне запущенном состоянии. Это не просто уборка, а настоящее искусство преобразования беспорядка в уют и чистоту. Игра предлагает разнообразные уровни и задания, включая поиск скрытых предметов, уборку комнат и восстановление порядка в самых запутанных ситуациях. Вам придется проявить свою логику и внимательность, чтобы успешно справиться с каждой миссией.


Она также позволяет игрокам чувствовать удовлетворение от трансформации беспорядочных пространств в идеально чистые и аккуратные дома. Это отличная игра для тех, кто ценит порядок и чистоту, а также для тех, кто хочет испытать себя в роли профессионального уборщика.


Скриншоты

Информация о модах
  • Множитель заработка денег
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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Hoarding and Cleaning (Мод, Бесплатные награды) 1.1.4 взлом

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Скачать Hoarding and Cleaning (Мод, Бесплатные награды) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

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Отзывы о Hoarding and Cleaning (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 июня 2023 10:43
pomidorka,
Создатель мода так решил :( Может в следующих версиях уберут
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pomidorka
pomidorka 1 июня 2023 10:08
Мод на бесплатные награды работает без нареканий. Денег по максимуму. Спасибо за проделанную работу.

Но вот вопрос, нужен ли такой мод? Главная проблема этой игры - реклама. Которая чуть ли не через каждые 5-7 секунд. И выключением интернета проблема не решается. Каждую сек. появляется банер о том, что нет сети.

Было бы здорово, если бы был мод на рекламу.⚘
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