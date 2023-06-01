В игре Hoarding and Cleaning вам предстоит окунуться в мир профессионального уборки и порядка. Эта увлекательная игра-симулятор собрала огромную аудиторию по всему миру благодаря своей захватывающей концепции.





Главная задача игроков - принять роль профессионального уборщика и привести в порядок дома, находящиеся в крайне запущенном состоянии. Это не просто уборка, а настоящее искусство преобразования беспорядка в уют и чистоту. Игра предлагает разнообразные уровни и задания, включая поиск скрытых предметов, уборку комнат и восстановление порядка в самых запутанных ситуациях. Вам придется проявить свою логику и внимательность, чтобы успешно справиться с каждой миссией.





Она также позволяет игрокам чувствовать удовлетворение от трансформации беспорядочных пространств в идеально чистые и аккуратные дома. Это отличная игра для тех, кто ценит порядок и чистоту, а также для тех, кто хочет испытать себя в роли профессионального уборщика.