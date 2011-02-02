Описание

Zoo Park Story - это захватывающая игра, которая позволяет вам воплотить мечты в создании собственного зоопарка. В этой игре у вас есть уникальная возможность построить и управлять зоопарком, наполняя его разнообразными животными и аттракционами.





Один из ключевых аспектов игры - это забота о животных. Вы сможете выбирать различные виды животных, обеспечивать им комфортные условия обитания и следить за их благосостоянием. Это важно не только для животных, но и для привлечения гостей в ваш зоопарк. Кроме того, вы сможете развивать свой зоопарк, строить новые здания и аттракционы, чтобы привлечь больше посетителей и сделать свой зоопарк более привлекательным. Вы сможете адаптировать рацион животных в соответствии с их потребностями и предоставить им место, которое они могут назвать домом.





Zoo Park Story предоставляет вам возможность стать настоящим зоологом и предоставить уникальный опыт как для животных, так и для посетителей вашего зоопарка. Разработайте свой идеальный зоопарк в этой захватывающей игре!