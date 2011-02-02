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Explore Naughty Zoo (Мод меню)

Explore Naughty Zoo (Мод меню) 1.2.2

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Версия:
1.2.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kairosoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
431
Скриншоты
Описание

Zoo Park Story - это захватывающая игра, которая позволяет вам воплотить мечты в создании собственного зоопарка. В этой игре у вас есть уникальная возможность построить и управлять зоопарком, наполняя его разнообразными животными и аттракционами.


Один из ключевых аспектов игры - это забота о животных. Вы сможете выбирать различные виды животных, обеспечивать им комфортные условия обитания и следить за их благосостоянием. Это важно не только для животных, но и для привлечения гостей в ваш зоопарк. Кроме того, вы сможете развивать свой зоопарк, строить новые здания и аттракционы, чтобы привлечь больше посетителей и сделать свой зоопарк более привлекательным. Вы сможете адаптировать рацион животных в соответствии с их потребностями и предоставить им место, которое они могут назвать домом.


Zoo Park Story предоставляет вам возможность стать настоящим зоологом и предоставить уникальный опыт как для животных, так и для посетителей вашего зоопарка. Разработайте свой идеальный зоопарк в этой захватывающей игре!


Информация о модах

1. Меню

2. Неограниченные наличные

3. Неограниченные баллы


Примечание : увеличение вместо уменьшения.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Explore Naughty Zoo (Мод меню) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

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