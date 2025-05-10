Описание

ES Truck Simulator ID — это грузовой симулятор с упором на реализм дорог и поведения транспорта. Ты окажешься за рулём тяжёлого грузовика, петляющего по сложным трассам с острыми поворотами, спусками и подъёмами. Каждые 5 минут — это борьба с дорогой, необходимость аккуратно маневрировать и не дать грузу упасть.





В игре доступна функция "OLENG SAM", имитирующая раскачку машины — как в настоящей поездке по неровной дороге. Ты можешь использовать прожекторную камеру, чтобы лучше контролировать манёвры в тумане и ночное время. Игра подойдёт тем, кто любит неторопливые симуляторы с атмосферой локальных трасс и проверкой водительских навыков.