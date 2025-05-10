ES Truck Simulator ID (Мод, Много денег) 2.3
Тестируй свои навыки на крутых поворотах и извилистых трассах
ES Truck Simulator ID — это грузовой симулятор с упором на реализм дорог и поведения транспорта. Ты окажешься за рулём тяжёлого грузовика, петляющего по сложным трассам с острыми поворотами, спусками и подъёмами. Каждые 5 минут — это борьба с дорогой, необходимость аккуратно маневрировать и не дать грузу упасть.
В игре доступна функция "OLENG SAM", имитирующая раскачку машины — как в настоящей поездке по неровной дороге. Ты можешь использовать прожекторную камеру, чтобы лучше контролировать манёвры в тумане и ночное время. Игра подойдёт тем, кто любит неторопливые симуляторы с атмосферой локальных трасс и проверкой водительских навыков.
Много денег
Скачать ES Truck Simulator ID (Мод, Много денег) v2.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.