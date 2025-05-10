android-1.ru / Игры / Симуляторы / ES Truck Simulator ID (Мод, Много денег)
ES Truck Simulator ID (Мод, Много денег)

ES Truck Simulator ID (Мод, Много денег) 2.3

Тестируй свои навыки на крутых поворотах и извилистых трассах
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ESproject
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 20:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

ES Truck Simulator ID — это грузовой симулятор с упором на реализм дорог и поведения транспорта. Ты окажешься за рулём тяжёлого грузовика, петляющего по сложным трассам с острыми поворотами, спусками и подъёмами. Каждые 5 минут — это борьба с дорогой, необходимость аккуратно маневрировать и не дать грузу упасть.


В игре доступна функция "OLENG SAM", имитирующая раскачку машины — как в настоящей поездке по неровной дороге. Ты можешь использовать прожекторную камеру, чтобы лучше контролировать манёвры в тумане и ночное время. Игра подойдёт тем, кто любит неторопливые симуляторы с атмосферой локальных трасс и проверкой водительских навыков.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать ES Truck Simulator ID (Мод, Много денег) v2.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать ES Truck Simulator ID (Мод, Много денег) 161 Мб Ссылка 2 161 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Chronomon - Monster Farm (Полная версия)
Chronomon - Monster Farm (Полная версия)
Version: 0.7968
Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег)
Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег)
Version: 1.2
Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC)
Way of the Hunter Wild America (Мод, все DLC)
Version: 1.0.1
Excavator: Construction Zone (мод, Без рекламы)
Excavator: Construction Zone (мод, Без рекламы)
Version: 2
Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег)
Car Mechanic Simulator - PMC (Мод, Много денег)
Version: 1.0.16
The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег)
The Schedule 1 Crime City (Мод, Много денег)
Version: 1.2
Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки)
Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.6
Ultimate Fishing Mobile (Мод, Много денег)
Ultimate Fishing Mobile (Мод, Много денег)
Version: 1.8.0

Отзывы о ES Truck Simulator ID (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив