Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.6
Хулигань от души: планируй пранки и держи учителя в напряжении
Bad Student: School Prank — это весёлый симулятор с видом от первого лица, в котором ты берёшь на себя роль неугомонного школьника, решившего скрасить серые будни проделками. Подбирай подходящий момент, используй подручные предметы и обыгрывай реакцию учителя, чтобы всё прошло идеально. Важно не переборщить — каждый розыгрыш требует расчёта и тактики.
Игра выделяется мультяшной графикой, большим выбором локаций и предметов для шалостей. В твоём распоряжении — целый арсенал пранков: от безобидных подколов до чуть более дерзких трюков. Проходи уровни, придумывай новые сценарии и развлекайся по полной. Отличный выбор для тех, кто хочет лёгкого юмора и свободы действий.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.