Описание

Bad Student: School Prank — это весёлый симулятор с видом от первого лица, в котором ты берёшь на себя роль неугомонного школьника, решившего скрасить серые будни проделками. Подбирай подходящий момент, используй подручные предметы и обыгрывай реакцию учителя, чтобы всё прошло идеально. Важно не переборщить — каждый розыгрыш требует расчёта и тактики.





Игра выделяется мультяшной графикой, большим выбором локаций и предметов для шалостей. В твоём распоряжении — целый арсенал пранков: от безобидных подколов до чуть более дерзких трюков. Проходи уровни, придумывай новые сценарии и развлекайся по полной. Отличный выбор для тех, кто хочет лёгкого юмора и свободы действий.