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Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки)

Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.6

Хулигань от души: планируй пранки и держи учителя в напряжении
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mirai Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 198 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Bad Student: School Prank — это весёлый симулятор с видом от первого лица, в котором ты берёшь на себя роль неугомонного школьника, решившего скрасить серые будни проделками. Подбирай подходящий момент, используй подручные предметы и обыгрывай реакцию учителя, чтобы всё прошло идеально. Важно не переборщить — каждый розыгрыш требует расчёта и тактики.


Игра выделяется мультяшной графикой, большим выбором локаций и предметов для шалостей. В твоём распоряжении — целый арсенал пранков: от безобидных подколов до чуть более дерзких трюков. Проходи уровни, придумывай новые сценарии и развлекайся по полной. Отличный выбор для тех, кто хочет лёгкого юмора и свободы действий.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.6 MOD APK

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Скачать Bad Student: School Prank (Мод, Бесплатные покупки) 198 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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