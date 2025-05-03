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Pocket Turret (Мод Меню)

Pocket Turret (Мод Меню) 0.0.1

Построй башню, собери ресурсы и выстрой оборону под огнём
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
FERA Games - Idle Simulator Tycoon Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:40
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Pocket Turret - Это динамичный симулятор защиты башни, где каждые 5 минут ты строишь, укрепляешь и отбиваешь яростные атаки врага. Управляй башней в режиме реального времени, быстро собирай ресурсы, апгрейди защиту и улучшай орудия, чтобы выдерживать всё более мощные волны. Здесь важна не просто стрельба, а грамотная реакция и распределение ресурсов — победа приходит к тем, кто думает на ходу.


В Pocket Turret сочетаются скоростной геймплей, сбор ресурсов и стратегическое развитие башни. Улучшай орудия, открывай новые модули, усиливай защиту, чтобы справляться с непрекращающимися атаками. Враг не ждёт — каждый раунд бросает тебе новый вызов. Игра отлично оптимизирована для мобильных устройств, работает офлайн и подходит для коротких сессий в дороге или на перерыве. Готов ли ты защитить свою позицию до последнего выстрела?


Информация о модах

Меню

Враг атакует себя

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Pocket Turret (Мод Меню) v0.0.1 MOD APK

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Скачать Pocket Turret (Мод Меню) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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