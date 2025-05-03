Pocket Turret (Мод Меню) 0.0.1
Построй башню, собери ресурсы и выстрой оборону под огнём
Pocket Turret - Это динамичный симулятор защиты башни, где каждые 5 минут ты строишь, укрепляешь и отбиваешь яростные атаки врага. Управляй башней в режиме реального времени, быстро собирай ресурсы, апгрейди защиту и улучшай орудия, чтобы выдерживать всё более мощные волны. Здесь важна не просто стрельба, а грамотная реакция и распределение ресурсов — победа приходит к тем, кто думает на ходу.
В Pocket Turret сочетаются скоростной геймплей, сбор ресурсов и стратегическое развитие башни. Улучшай орудия, открывай новые модули, усиливай защиту, чтобы справляться с непрекращающимися атаками. Враг не ждёт — каждый раунд бросает тебе новый вызов. Игра отлично оптимизирована для мобильных устройств, работает офлайн и подходит для коротких сессий в дороге или на перерыве. Готов ли ты защитить свою позицию до последнего выстрела?
Меню
Враг атакует себя
Скачать Pocket Turret (Мод Меню) v0.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.