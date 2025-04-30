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Devil Hunter Idle (Мод, Скорость атаки)

Devil Hunter Idle (Мод, Скорость атаки) 1.66

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Версия:
1.66
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:24
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 456
Скриншоты
Описание

Devil Hunter Idle — захватывающая игра, которая оживляет легендарного охотника на дьяволов. Главный герой этой увлекательной истории — потомок запретной любви между ангелом и демоном. Погрузитесь в захватывающее приключение, которое ожидает вас в мире Devil Hunter Idle. Задача героя состоит в том, чтобы предотвратить возрождение могущественного короля демонов по имени Баал!


В этой игре вам предстоит пройти через увлекательные уровни, сражаясь с различными врагами и дьяволами. Ваш герой обладает уникальными навыками стрельбы, фехтования и боевых искусств, которые вы сможете усовершенствовать по мере продвижения в игре. Окунитесь в гипнотическую атмосферу искусных сражений, окутанных мистическим очарованием.


Одна из привлекательных особенностей Devil Hunter Idle — это широкий ассортимент различных костюмов и экипировки для вашего героя. Вы сможете настраивать его внешний вид, выбирая из множества стильных и мощных нарядов. Каждый костюм имеет свои уникальные особенности и способности, позволяя вам создать собственный уникальный стиль и стратегию боя.




Информация о модах
MOD V1


Меню модов
> Множитель урона
> Множитель защиты
> Увеличенные шансы уклонения
> Массовые шансы критического удара
> Множитель скорости атаки
> Множитель шанса выпадения
> Пропуск рекламы / Бафф рекламы


MOD V2


1. Урон x1-150
2. Защита x1-150
3. Быстрая очистка
4. Награда x1-100
5. Золото x1-100
6. Снаряжение x1-100
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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Devil Hunter Idle (Мод, Скорость атаки) v1.66 MOD APK

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MOD V2 1.1 Гб MOD V2 (Ссылка 2) 1.1 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Devil Hunter Idle (Мод, Скорость атаки)


Комментарии (1)
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Миха
Миха 16 июня 2023 20:58
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+2
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