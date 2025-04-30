Devil Hunter Idle (Мод, Скорость атаки) 1.66
Devil Hunter Idle — захватывающая игра, которая оживляет легендарного охотника на дьяволов. Главный герой этой увлекательной истории — потомок запретной любви между ангелом и демоном. Погрузитесь в захватывающее приключение, которое ожидает вас в мире Devil Hunter Idle. Задача героя состоит в том, чтобы предотвратить возрождение могущественного короля демонов по имени Баал!
В этой игре вам предстоит пройти через увлекательные уровни, сражаясь с различными врагами и дьяволами. Ваш герой обладает уникальными навыками стрельбы, фехтования и боевых искусств, которые вы сможете усовершенствовать по мере продвижения в игре. Окунитесь в гипнотическую атмосферу искусных сражений, окутанных мистическим очарованием.
Одна из привлекательных особенностей Devil Hunter Idle — это широкий ассортимент различных костюмов и экипировки для вашего героя. Вы сможете настраивать его внешний вид, выбирая из множества стильных и мощных нарядов. Каждый костюм имеет свои уникальные особенности и способности, позволяя вам создать собственный уникальный стиль и стратегию боя.
> Множитель урона
> Множитель защиты
> Увеличенные шансы уклонения
> Массовые шансы критического удара
> Множитель скорости атаки
> Множитель шанса выпадения
> Пропуск рекламы / Бафф рекламы
2. Защита x1-150
3. Быстрая очистка
4. Награда x1-100
5. Золото x1-100
6. Снаряжение x1-100
Скачать Devil Hunter Idle (Мод, Скорость атаки) v1.66 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.