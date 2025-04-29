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HEROES UNITE : IDLE & MERGE (Мод, слабый враг)

HEROES UNITE : IDLE & MERGE (Мод, слабый враг) 2.21.1

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Версия:
2.21.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SUPERJOY Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 17:45
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 166
Скриншоты
Описание

Новая ролевая игра для телефонов Android под названием HEROES UNITE Mod APK получила много похвал с момента своего недавнего выпуска. Эта версия игры была разработана компанией, и играть в нее не нужно. Для участия в этой игре не требуется вступительный взнос. Они играют в эту игру, чтобы убить время на своих телефонах, когда им не хочется участвовать в напряженных соревнованиях, но они все же хотят сделать с ними что-нибудь интересное.


Люди могут продолжать управлять каждым героем, даже когда они не в сети, потому что игровой процесс основан на простое. Ваши персонажи становятся сильнее, хотя вы здесь не для того, чтобы управлять ими, и они могут безопасно исследовать мир, чтобы получать опыт и золото, которые вы сможете использовать позже. Это указывает на то, что они всегда заняты какой-либо формой труда и участвуют в различных хозяйствах и мероприятиях. Тот факт, что игроки могут использовать тонкую и сложную систему для улучшения широкого спектра предметов, не только добавляет игре глубины, но и дает каждому возможность создать с ее помощью что-то уникальное и незабываемое.


Информация о модах

1. ХП врага делим на 10

2. ХП босса делим на 10

3. ХП дракона делим на 2

Дев очень быстро с баном

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Скачать HEROES UNITE : IDLE & MERGE (Мод, слабый враг) v2.21.1 MOD APK

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Скачать HEROES UNITE : IDLE & MERGE (Мод, слабый враг) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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