HEROES UNITE : IDLE & MERGE (Мод, слабый враг) 2.21.1
Новая ролевая игра для телефонов Android под названием HEROES UNITE Mod APK получила много похвал с момента своего недавнего выпуска. Эта версия игры была разработана компанией, и играть в нее не нужно. Для участия в этой игре не требуется вступительный взнос. Они играют в эту игру, чтобы убить время на своих телефонах, когда им не хочется участвовать в напряженных соревнованиях, но они все же хотят сделать с ними что-нибудь интересное.
Люди могут продолжать управлять каждым героем, даже когда они не в сети, потому что игровой процесс основан на простое. Ваши персонажи становятся сильнее, хотя вы здесь не для того, чтобы управлять ими, и они могут безопасно исследовать мир, чтобы получать опыт и золото, которые вы сможете использовать позже. Это указывает на то, что они всегда заняты какой-либо формой труда и участвуют в различных хозяйствах и мероприятиях. Тот факт, что игроки могут использовать тонкую и сложную систему для улучшения широкого спектра предметов, не только добавляет игре глубины, но и дает каждому возможность создать с ее помощью что-то уникальное и незабываемое.
1. ХП врага делим на 10
2. ХП босса делим на 10
3. ХП дракона делим на 2
Дев очень быстро с баном
Скачать HEROES UNITE : IDLE & MERGE (Мод, слабый враг) v2.21.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.