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Town Mess - Building Adventure (Мод, Много денег)

Town Mess - Building Adventure (Мод, Много денег) v1.7.16

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Версия:
1.7.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MaksApps
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 851
Описание

Производство строит дом, ферму, фабрику и т. д., а также создает жилую среду для развития.

В этом плотном электронном мире, где у каждого есть свои электронные устройства и электронные деньги, есть люди, которые используют их для торговли вещами. Люди могут организовывать поезда, расположенные в огромных городах, и они могут покупать понравившиеся продукты.


Строительство позволяет им создавать свои миры мечты, которые позволяют им летать над огромными городами без необходимости физического присутствия там. Когда люди хотят убежать от реальности, Town Mess — это идеальная вещь, которая может им в этом помочь. Это больше, чем просто строительная игра; это также помогает в создании виртуального мира, который позволяет геймерам играть так, как это делают реальные игроки в реальной жизни.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Town Mess - Building Adventure (Мод, Много денег) v1.7.16 MOD APK

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Скачать Town Mess - Building Adventure (Мод, Много денег) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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