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The Ramen Sensei 2 (Мод, Много денег)

The Ramen Sensei 2 (Мод, Много денег) 1.6.0

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft
Версия:
1.6.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
id приложения:
net.kairosoft.android.noodle2_en
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
539

The Ramen Sensei 2 — захватывающая и завораживающая кулинарная игра-симулятор с новым захватывающим сюжетом и новыми функциями, которые покорят вас. Более привлекательным является сочетание новых функций, которые создают игровую площадку для всех.


Исследуйте самые известные кухни мира, пробуйте вкусные блюда и собирайте марки, участвуя в совершенно новом кулинарном приключении. В The Ramen Sensei 2 игроки смогут ощутить непревзойденное качество японской кухни благодаря сочетанию повествования и игрового процесса в одной захватывающей игре.


В соответствии с первоначальным видением серии, игроки будут погружаться в самые известные кухни мира, изучая ценные кулинарные навыки, которые они смогут взять с собой домой. Они также могут попытаться побить лучшие результаты других людей, просматривая повторы своего собственного игрового процесса, а также других.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать The Ramen Sensei 2 (Мод, Много денег) 1.6.0 взлом

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Скачать The Ramen Sensei 2 (Мод, Много денег) 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

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