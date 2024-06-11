The Ramen Sensei 2 — захватывающая и завораживающая кулинарная игра-симулятор с новым захватывающим сюжетом и новыми функциями, которые покорят вас. Более привлекательным является сочетание новых функций, которые создают игровую площадку для всех.





Исследуйте самые известные кухни мира, пробуйте вкусные блюда и собирайте марки, участвуя в совершенно новом кулинарном приключении. В The Ramen Sensei 2 игроки смогут ощутить непревзойденное качество японской кухни благодаря сочетанию повествования и игрового процесса в одной захватывающей игре.





В соответствии с первоначальным видением серии, игроки будут погружаться в самые известные кухни мира, изучая ценные кулинарные навыки, которые они смогут взять с собой домой. Они также могут попытаться побить лучшие результаты других людей, просматривая повторы своего собственного игрового процесса, а также других.