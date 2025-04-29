Описание

Mil Grau — это симулятор мотоциклов с настоящими бразильскими локациями и оживлённым дорожным движением. С первой минуты ты выезжаешь на улицы с полноразмерным трафиком, пробираешься между машинами, обгоняешь автобусы и чувствуешь себя частью городского хаоса. Управление отзывчивое, а сцены будто списаны с реальности — всё выглядит и звучит по‑настоящему.





Здесь ты найдёшь 100% бразильскую карту, кастомизацию мотоциклов, живые районы и атмосферу улиц, знакомую каждому местному игроку. Работает офлайн, отлично подойдёт для коротких заездов и длительных покатушек. Хочешь прочувствовать ритм Бразилии на байке? Mil Grau даст тебе такой шанс.