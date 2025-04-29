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Mil Grau (Мод, Без рекламы)

Mil Grau (Мод, Без рекламы) 2.6.3

Гоняй по Бразилии на мотоцикле с полным трафиком и реализмом
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Версия:
2.6.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Insanity Group
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 352 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Mil Grau — это симулятор мотоциклов с настоящими бразильскими локациями и оживлённым дорожным движением. С первой минуты ты выезжаешь на улицы с полноразмерным трафиком, пробираешься между машинами, обгоняешь автобусы и чувствуешь себя частью городского хаоса. Управление отзывчивое, а сцены будто списаны с реальности — всё выглядит и звучит по‑настоящему.


Здесь ты найдёшь 100% бразильскую карту, кастомизацию мотоциклов, живые районы и атмосферу улиц, знакомую каждому местному игроку. Работает офлайн, отлично подойдёт для коротких заездов и длительных покатушек. Хочешь прочувствовать ритм Бразилии на байке? Mil Grau даст тебе такой шанс.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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