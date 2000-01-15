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Idle Office:Building Story (Мод, Много денег)

Idle Office:Building Story (Мод, Много денег) 1.4.5

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LEYO
Версия:
1.4.5
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
id приложения:
com.leyo.twodoffice
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 527

Idle Office: Building Story - захватывающая игра, которая позволяет вам создать свою собственную офисную империю и стремиться к финансовому успеху. Вам предстоит пройти путь от скромного офиса до процветающего предприятия.


Одна из уникальных особенностей игры - это свобода персонализации вашего офиса. Вы можете выбирать различные элементы декора, мебель и оборудование, чтобы создать комфортную и стильную рабочую обстановку. Каждое улучшение и добавление принесет вам больше дохода и привлечет новых сотрудников.


В процессе игры вам предстоит управлять различными аспектами вашего бизнеса, такими как найм сотрудников, установление цен на продукцию или услуги, заключение сделок и многое другое. Вам придется принимать стратегические решения, чтобы максимизировать прибыль и развивать свою организацию.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Office:Building Story (Мод, Много денег) 1.4.5 взлом

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Скачать Idle Office:Building Story (Мод, Много денег)
75 Мб
Ссылка 2
75 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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