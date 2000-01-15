Idle Office: Building Story - захватывающая игра, которая позволяет вам создать свою собственную офисную империю и стремиться к финансовому успеху. Вам предстоит пройти путь от скромного офиса до процветающего предприятия.





Одна из уникальных особенностей игры - это свобода персонализации вашего офиса. Вы можете выбирать различные элементы декора, мебель и оборудование, чтобы создать комфортную и стильную рабочую обстановку. Каждое улучшение и добавление принесет вам больше дохода и привлечет новых сотрудников.





В процессе игры вам предстоит управлять различными аспектами вашего бизнеса, такими как найм сотрудников, установление цен на продукцию или услуги, заключение сделок и многое другое. Вам придется принимать стратегические решения, чтобы максимизировать прибыль и развивать свою организацию.