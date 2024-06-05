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Devil, heart and possession (Мод, Премиум выборы)

Devil, heart and possession (Мод, Премиум выборы) 1.0.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Версия:
1.0.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 96 Мб
id приложения:
com.storytaco.c11client
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
5

Devil, Heart and Possession — это визуальный роман с симпатичной рисовкой, который погружает игроков в мрачный и загадочный мир ада. Главная героиня умирает при загадочных обстоятельствах и оказывается в окружении четырех демонов, каждый из которых желает заполучить её душу. Однако у неё есть шанс вернуться к жизни, если она сможет обмануть всех четверых обольстителей.


Игрокам предстоит погрузиться в интригующую и напряженную историю, в которой главная героиня разрабатывает хитроумный план, чтобы вырваться из лап демонов и вернуться к живым. Devil, Heart and Possession сочетает классические элементы визуальных романов с нестандартным сюжетом и декорациями, создавая уникальный и захватывающий игровой опыт.


Игра порадует всех фанатов жанра своей вариативностью и реиграбельностью, позволяя исследовать различные пути развития событий и концовки. Ваша задача — помочь героине найти способ обмануть демонов и вернуть себе жизнь, наслаждаясь при этом великолепной графикой и увлекательным сюжетом.


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 Теги темы: Новеллы

Скачать Devil, heart and possession (Мод, Премиум выборы) 1.0.1 взлом

Можно скачать версию "1.0.0", новая версия скоро появится!


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96 Мб
Ссылка 2
96 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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