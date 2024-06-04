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Indian Vehicles Simulator 3d (Полная версия)

Indian Vehicles Simulator 3d (Полная версия) 0.31

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AN Gaming Studio
Версия:
0.31
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
id приложения:
com.ANGamingStudio.IndianVehiclesSimulator3d
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
5

Indian Vehicles Simulator 3D — это высококачественный симулятор управления различными транспортными средствами, который предлагает игрокам уникальную возможность исследовать просторы Индии за рулем различных автомобилей и спецтехники. Игра предлагает не только свободное исследование огромной карты, но и участие в различных соревнованиях и испытаниях, где можно заработать награды и протестировать возможности выбранных транспортных средств.


Одной из ключевых особенностей является реалистичная графика и детальная проработка моделей автомобилей и спецтехники. Каждый вид транспорта обладает своими уникальными характеристиками и поведением на дороге, что делает игровой процесс максимально приближенным к реальности. Игроки смогут испытать все тонкости управления различными транспортными средствами, от легковых автомобилей до грузовиков и спецтехники.


Кроме того, игра предлагает большой выбор заданий и испытаний, которые добавляют разнообразие в игровой процесс и делают его еще более увлекательным. Исследуйте огромные локации, наслаждайтесь реалистичной графикой и испытайте свои навыки вождения в самых разных условиях. Indian Vehicles Simulator 3D обязательно понравится всем поклонникам симуляторов, ищущим качественный и захватывающий игровой опыт.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Indian Vehicles Simulator 3d (Полная версия) 0.31 взлом

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154 Мб
Ссылка 2
154 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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