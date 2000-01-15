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Sword Melter (Мод, Бесплатные награды)

Sword Melter (Мод, Бесплатные награды) 5.4.5

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3
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Версия:
5.4.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Marker Studios
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 115
Скриншоты
Описание

Sword Melter — это захватывающая игра, где вы становитесь мастером ковки самого мощного оружия в истории. Вам предстоит отправиться в увлекательное путешествие, чтобы создать идеальный меч, объединив различные элементы и материалы. Ваша задача — преодолеть разнообразные препятствия и испытания, встречающиеся на вашем пути. От дремучих лесов до таинственных пещер, вам предстоит исследовать различные местности и сражаться с монстрами, чтобы получить необходимые ресурсы для ковки меча.


В игре вы будете использовать свои навыки и интуицию, чтобы правильно выбирать элементы для создания меча. Каждый элемент имеет свои уникальные характеристики и способности, и ваше искусство ковки заключается в том, чтобы их максимально эффективно сочетать.

По мере того, как вы преуспеваете в ковке, ваш меч будет становиться все более мощным и непобедимым. Вы сможете использовать его в эпических сражениях с боссами и другими опасностями, которые станут еще более сложными по мере продвижения в игре.


Sword Melter — это не только игра о создании меча, но и о вашем путешествии как кузнеца. Вы будете развивать свое мастерство, открывать новые рецепты и техники ковки, чтобы стать истинным мастером меча. Погрузитесь в захватывающий мир Sword Melter, где ваше мастерство и воображение определяют исход битвы. Создайте самый мощный меч и преодолейте все трудности, чтобы стать настоящим героем!


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Бесплатные награды

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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Sword Melter (Мод, Бесплатные награды) v5.4.5 MOD APK

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Скачать Sword Melter (Мод, Бесплатные награды) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб

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