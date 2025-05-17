Описание

Electronics Store Simulator 3D — это увлекательный симулятор, в котором игроки берут на себя управление магазином электроники, начиная с небольшого предприятия и стремясь превратить его в успешный и прибыльный бизнес. Ваша задача — демонстрировать на полках самые разные электронные товары, начиная от расходников и заканчивая высокотехнологичными гаджетами, чтобы привлечь и удержать внимание клиентов.





Начальный этап игры посвящён развитию и планированию, где небольшая площадь магазина должна приносить максимальный доход. Для этого вам предстоит выполнять различные задачи: работать на кассе, общаться с посетителями, поддерживать порядок на стеллажах и регулярно обновлять ассортимент. Управление магазином требует от игроков балансирования между обслуживанием клиентов, поддержанием внешнего вида магазина и внедрением новых продуктов.





Постепенно, по мере накопления заработка, вы сможете инвестировать в модернизацию и расширение вашего магазина, а также в закупку более привлекательных устройств, способных привлечь ещё больше клиентов. Это позволит вашему бизнесу расти и развиваться, предлагая новые возможности и увеличивая доход.