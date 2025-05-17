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Electronics Store Simulator 3D (Мод, Много денег)

Electronics Store Simulator 3D (Мод, Много денег) 1.24.4

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Версия:
1.24.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 17:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 290
Скриншоты
Описание

Electronics Store Simulator 3D — это увлекательный симулятор, в котором игроки берут на себя управление магазином электроники, начиная с небольшого предприятия и стремясь превратить его в успешный и прибыльный бизнес. Ваша задача — демонстрировать на полках самые разные электронные товары, начиная от расходников и заканчивая высокотехнологичными гаджетами, чтобы привлечь и удержать внимание клиентов.


Начальный этап игры посвящён развитию и планированию, где небольшая площадь магазина должна приносить максимальный доход. Для этого вам предстоит выполнять различные задачи: работать на кассе, общаться с посетителями, поддерживать порядок на стеллажах и регулярно обновлять ассортимент. Управление магазином требует от игроков балансирования между обслуживанием клиентов, поддержанием внешнего вида магазина и внедрением новых продуктов.


Постепенно, по мере накопления заработка, вы сможете инвестировать в модернизацию и расширение вашего магазина, а также в закупку более привлекательных устройств, способных привлечь ещё больше клиентов. Это позволит вашему бизнесу расти и развиваться, предлагая новые возможности и увеличивая доход.


Информация о модах

Меню

Неограниченная валюта

Реклама удалена


Примечание : курс валюты увеличивается, а не уменьшается.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Electronics Store Simulator 3D (Мод, Много денег) v1.24.4 MOD APK

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Скачать Electronics Store Simulator 3D (Мод, Много денег) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Electronics Store Simulator 3D (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Екатерина
Екатерина 1 июня 2024 08:14
Если бы добавили русский язык вообще бы кайф было бы. Заранее спасибо если добавите
+2
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