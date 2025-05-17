Electronics Store Simulator 3D (Мод, Много денег) 1.24.4
Electronics Store Simulator 3D — это увлекательный симулятор, в котором игроки берут на себя управление магазином электроники, начиная с небольшого предприятия и стремясь превратить его в успешный и прибыльный бизнес. Ваша задача — демонстрировать на полках самые разные электронные товары, начиная от расходников и заканчивая высокотехнологичными гаджетами, чтобы привлечь и удержать внимание клиентов.
Начальный этап игры посвящён развитию и планированию, где небольшая площадь магазина должна приносить максимальный доход. Для этого вам предстоит выполнять различные задачи: работать на кассе, общаться с посетителями, поддерживать порядок на стеллажах и регулярно обновлять ассортимент. Управление магазином требует от игроков балансирования между обслуживанием клиентов, поддержанием внешнего вида магазина и внедрением новых продуктов.
Постепенно, по мере накопления заработка, вы сможете инвестировать в модернизацию и расширение вашего магазина, а также в закупку более привлекательных устройств, способных привлечь ещё больше клиентов. Это позволит вашему бизнесу расти и развиваться, предлагая новые возможности и увеличивая доход.
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Примечание : курс валюты увеличивается, а не уменьшается.
Скачать Electronics Store Simulator 3D (Мод, Много денег) v1.24.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.