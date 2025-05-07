Excavator: Construction Zone 2
Проверь свои навыки машиниста на стройке под давлением времени
Excavator: Construction Zone — это симулятор управления экскаватором с упором на реализм и напряжённый геймплей. Тебя ждут 20 уровней, каждый из которых требует точности и скорости: копай землю, убирай завалы, перевози строительные материалы и справляйся с задачами под ограничение по времени. Ошибки не прощаются — каждый манёвр важен, и успех зависит от того, как быстро ты освоишь управление тяжёлой техникой.
В игре реализована реалистичная физика, отзывчивое управление и детализированная 3D-графика, создающая эффект полного погружения. Оптимизация под мобильные устройства делает игру комфортной как на телефонах, так и на планшетах. Если хочешь проверить свою ловкость и выдержку в условиях виртуальной стройки — садись в кабину и покажи, на что ты способен.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.