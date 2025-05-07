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Excavator: Construction Zone

Excavator: Construction Zone 2

Проверь свои навыки машиниста на стройке под давлением времени
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Версия:
2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
gkhnymngames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 359 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Excavator: Construction Zone — это симулятор управления экскаватором с упором на реализм и напряжённый геймплей. Тебя ждут 20 уровней, каждый из которых требует точности и скорости: копай землю, убирай завалы, перевози строительные материалы и справляйся с задачами под ограничение по времени. Ошибки не прощаются — каждый манёвр важен, и успех зависит от того, как быстро ты освоишь управление тяжёлой техникой.


В игре реализована реалистичная физика, отзывчивое управление и детализированная 3D-графика, создающая эффект полного погружения. Оптимизация под мобильные устройства делает игру комфортной как на телефонах, так и на планшетах. Если хочешь проверить свою ловкость и выдержку в условиях виртуальной стройки — садись в кабину и покажи, на что ты способен.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Excavator: Construction Zone v2 MOD APK

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Скачать Excavator: Construction Zone 359 Мб Ссылка 2 359 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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