Mini Kitchen Chef: Cooking Fun (Мод меню) 4.3
Станьте мастером кулинарии в динамичном симуляторе кухни
Версия:
4.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tsepi Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
81
Описание
Mini Kitchen Chef — это увлекательная 2D-игра о кулинарии, которая сочетает в себе элементы тайм-менеджмента и кулинарного симулятора. Погрузитесь в мир гастрономических приключений, оттачивая навыки готовки и обслуживая клиентов в быстром темпе.
Начните с простой сковороды для жарки ингредиентов, таких как мясо и помидоры, и постепенно откройте доступ к полностью оборудованной кухне. Используйте кастрюли для варки, миксеры для создания новых блюд и раковины для подготовки продуктов. Собирайте рецепты, комбинируя макароны, яйца, салат и мясо, чтобы удовлетворять запросы клиентов и становиться настоящим шеф-поваром. Готовы принять вызов и покорить кулинарный мир?
Информация о модах
- Меню модов
- Перестань гореть
- AUto win [не всегда работает]
- Неограниченное количество звезд
- Неограниченные наличные
- Неограниченное количество тарелок
- Анти-Бан
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