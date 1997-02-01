Описание

Mini Kitchen Chef — это увлекательная 2D-игра о кулинарии, которая сочетает в себе элементы тайм-менеджмента и кулинарного симулятора. Погрузитесь в мир гастрономических приключений, оттачивая навыки готовки и обслуживая клиентов в быстром темпе.





Начните с простой сковороды для жарки ингредиентов, таких как мясо и помидоры, и постепенно откройте доступ к полностью оборудованной кухне. Используйте кастрюли для варки, миксеры для создания новых блюд и раковины для подготовки продуктов. Собирайте рецепты, комбинируя макароны, яйца, салат и мясо, чтобы удовлетворять запросы клиентов и становиться настоящим шеф-поваром. Готовы принять вызов и покорить кулинарный мир?