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Mini Kitchen Chef: Cooking Fun (Мод меню)

Mini Kitchen Chef: Cooking Fun (Мод меню) 4.3

Станьте мастером кулинарии в динамичном симуляторе кухни
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Версия:
4.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tsepi Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
81
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Описание

Mini Kitchen Chef — это увлекательная 2D-игра о кулинарии, которая сочетает в себе элементы тайм-менеджмента и кулинарного симулятора. Погрузитесь в мир гастрономических приключений, оттачивая навыки готовки и обслуживая клиентов в быстром темпе.


Начните с простой сковороды для жарки ингредиентов, таких как мясо и помидоры, и постепенно откройте доступ к полностью оборудованной кухне. Используйте кастрюли для варки, миксеры для создания новых блюд и раковины для подготовки продуктов. Собирайте рецепты, комбинируя макароны, яйца, салат и мясо, чтобы удовлетворять запросы клиентов и становиться настоящим шеф-поваром. Готовы принять вызов и покорить кулинарный мир?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Перестань гореть
  • AUto win [не всегда работает]
  • Неограниченное количество звезд
  • Неограниченные наличные
  • Неограниченное количество тарелок
  • Анти-Бан
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Mini Kitchen Chef: Cooking Fun (Мод меню) v4.3 MOD APK

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Скачать Mini Kitchen Chef: Cooking Fun (Мод меню) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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