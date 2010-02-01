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Dive & Survive (Мод, Без рекламы)

Dive & Survive 0.3.6

Без рекламы

Тёмные воды, хищники в тенях и только вы — с дыханием на грани и оружием наготове
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Версия:
0.3.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ketchapp
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Dive & Survive — это не просто экшен под водой, а настоящее погружение в мир, где опасность приходит не сверху, а со всех сторон одновременно. Вы — смелый дайвер, спустившийся туда, куда не рискнули бы даже исследовательские подлодки. В этих глубинах прячется не только красота затонувших миров, но и затаившиеся ужасы: от агрессивных косяков рыб до гигантских акул и чудовищ из самой тьмы.


Сражения в Dive & Survive требуют быстрой реакции и умения комбинировать боевые навыки с выживанием. У вас есть оружие, апгрейды и способности, но кислород ограничен, а враги не прощают промедления. Исследуйте руины, прячьте следы, ищите ресурсы, чтобы усиливаться и быть готовым ко встрече с глубоководными боссами — существами, в которых мифы кажутся правдой. Это игра, где каждый спуск — это вызов. И вопрос не только в том, сможете ли вы победить. А в том, сможете ли всплыть обратно.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы. 

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Dive & Survive (Мод, Без рекламы) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

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