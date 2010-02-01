Описание

Dive & Survive — это не просто экшен под водой, а настоящее погружение в мир, где опасность приходит не сверху, а со всех сторон одновременно. Вы — смелый дайвер, спустившийся туда, куда не рискнули бы даже исследовательские подлодки. В этих глубинах прячется не только красота затонувших миров, но и затаившиеся ужасы: от агрессивных косяков рыб до гигантских акул и чудовищ из самой тьмы.





Сражения в Dive & Survive требуют быстрой реакции и умения комбинировать боевые навыки с выживанием. У вас есть оружие, апгрейды и способности, но кислород ограничен, а враги не прощают промедления. Исследуйте руины, прячьте следы, ищите ресурсы, чтобы усиливаться и быть готовым ко встрече с глубоководными боссами — существами, в которых мифы кажутся правдой. Это игра, где каждый спуск — это вызов. И вопрос не только в том, сможете ли вы победить. А в том, сможете ли всплыть обратно.