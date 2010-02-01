Описание

TMNT: Shredder's Revenge — это не просто экшен. Это возвращение в золотую эпоху аркад, где удары были чёткими, враги — харизматичными, а друзья — плечом к плечу в кооперативе. Здесь вы — одна из легендарных черепах-ниндзя, готовая бросить вызов старому врагу Шреддеру и его армии, наводнившей Нью-Йорк. Но это не унылая битва за галочку — это битва со стилем. Каждый бой здесь — как сцена из боевика 90-х, где всё звучит, пылает и движется с идеальной динамикой. Игра не даёт передохнуть, подкидывая всё новых и новых противников, от фут-солдат до мутировавших кошмаров, каждый из которых требует подхода.





Сюжет, хоть и подан в духе олдскульных аркад, радует деталями — узнаваемыми героями, неожиданными поворотами и огромным уважением к первоисточнику. Поиграть можно как в одиночку, так и в кооперативе — и именно здесь игра раскрывает весь свой угарный потенциал. Совместные комбо, спасения в последний момент, дружеские подначки на фоне грохочущего саундтрека — это всё и есть Shredder’s Revenge. Управление интуитивное, но требует точности, а каждый уровень — это смесь рефлексов, стратегии и чистого удовольствия. В этом мире главное — держаться вместе, быть на чеку и не забывать про пиццу.







