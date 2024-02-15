Описание

Stickman Great War — это взрывной экшн-файтинг, в котором тебя ждут масштабные битвы с участием легендарных стикменов, ниндзя и воинов-драконов. Тьма поднимается, силы зла вторгаются на Землю, и только твой отряд способен остановить это безумие. Здесь каждое столкновение — это не просто бой, а настоящий хаос, в котором решают скорость, мощь и твоё чувство тайминга.





Ты возглавляешь армию героев с уникальными способностями — от стремительных атак ниндзя до разрушительной мощи драконьих бойцов. Враги не дремлют: инопланетные захватчики, монстры и мутанты будут штурмовать один за другим. Прокачивай бойцов, улучшай снаряжение, открывай новые приёмы и сражайся волна за волной, пока вся армия тьмы не падёт под твоими ударами.





Stickman Great War сочетает простое управление, зрелищные сражения и безумный ритм, который не даст тебе расслабиться ни на секунду. Это война, где палки — не просто палки, а оружие возмездия. Готов принять бой?