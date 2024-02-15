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Stickman Great War (Мод, Много денег)

Stickman Great War 0.5.2

Много денег

Они без лиц, но с характером — и сегодня они идут на войну
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Версия:
0.5.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sky Center
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Stickman Great War — это взрывной экшн-файтинг, в котором тебя ждут масштабные битвы с участием легендарных стикменов, ниндзя и воинов-драконов. Тьма поднимается, силы зла вторгаются на Землю, и только твой отряд способен остановить это безумие. Здесь каждое столкновение — это не просто бой, а настоящий хаос, в котором решают скорость, мощь и твоё чувство тайминга.


Ты возглавляешь армию героев с уникальными способностями — от стремительных атак ниндзя до разрушительной мощи драконьих бойцов. Враги не дремлют: инопланетные захватчики, монстры и мутанты будут штурмовать один за другим. Прокачивай бойцов, улучшай снаряжение, открывай новые приёмы и сражайся волна за волной, пока вся армия тьмы не падёт под твоими ударами.


Stickman Great War сочетает простое управление, зрелищные сражения и безумный ритм, который не даст тебе расслабиться ни на секунду. Это война, где палки — не просто палки, а оружие возмездия. Готов принять бой?


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman Great War (Мод, Много денег) v0.5.2 MOD APK

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Скачать Stickman Great War (Мод, Много денег) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб

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