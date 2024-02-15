Описание

Stickman Fight 2: Magic Brawl — это взрывной экшен с магией, стикменами и ураганными боями, где каждое сражение — настоящее шоу. Выбирай своего героя, заряжай заклинания и отправляйся в мрачные битвы, где всё решают ловкость, тайминг и немного удачи.





Сражайся в одиночку в офлайн-режиме, открывай новых бойцов, изучай уникальные виды магии и собирай силу, чтобы завоевать корону чемпиона. От огненных шаров до ледяных шипов — здесь у каждого приёма свой эффект, а у каждого врага — свой стиль боя. И всё это — в стремительном платформенном экшене, который не даёт расслабиться ни на секунду. Stickman Fight 2 — это идеальная игра для тех, кто любит драйв, сражения и магию в одном флаконе. Подготовься к хаосу, потому что здесь побеждают не только сильные, но и самые ловкие.