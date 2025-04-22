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Toon Battle!

Toon Battle! 0.1

Бери пушку, выполняй миссии и выживай в ураганных мультяшных сражениях
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Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
The Appsters Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Toon Battle! — это офлайн‑шутер с мультяшной графикой, динамичным геймплеем и акцентом на экшен. Каждые несколько минут ты вступаешь в новый бой, получаешь задания, разблокируешь оружие и расправляешься с волнами врагов. Управление простое, сражения быстрые, а визуальный стиль делает всё происходящее ещё безумнее. Подойдёт как поклонникам шутеров от первого лица, так и тем, кто хочет просто пострелять без лишних заморочек.


Ты проходишь миссии, открываешь локации, собираешь усиления и прокачиваешь арсенал. Каждое оружие ощущается по‑своему, а враги становятся всё опаснее. Игра не требует интернета, быстро запускается и отлично подходит для коротких сессий. Скучно не будет — здесь каждый уровень бьёт по скорости и экшену. Прицелился? Стреляй!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Toon Battle! 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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