Toon Battle! — это офлайн‑шутер с мультяшной графикой, динамичным геймплеем и акцентом на экшен. Каждые несколько минут ты вступаешь в новый бой, получаешь задания, разблокируешь оружие и расправляешься с волнами врагов. Управление простое, сражения быстрые, а визуальный стиль делает всё происходящее ещё безумнее. Подойдёт как поклонникам шутеров от первого лица, так и тем, кто хочет просто пострелять без лишних заморочек.
Ты проходишь миссии, открываешь локации, собираешь усиления и прокачиваешь арсенал. Каждое оружие ощущается по‑своему, а враги становятся всё опаснее. Игра не требует интернета, быстро запускается и отлично подходит для коротких сессий. Скучно не будет — здесь каждый уровень бьёт по скорости и экшену. Прицелился? Стреляй!
Полная версия
Скачать Toon Battle! v0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.