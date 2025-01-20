Версия:
1.08
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
FYQD-Studio
Обновлено:
Сегодня, 17:31
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
568
Описание
Bright Memory: Infinite переносит игроков в 2036 год, когда по всему миру появляется странное явление, которое ставит учёных в тупик. Исследовательская организация сверхъестественных наук (SRO) отправляет своих агентов для изучения этого феномена, чтобы раскрыть его истинную природу.
По мере исследования выясняется, что эти события связаны с архаической тайной, способной раскрыть историю двух миров, долгое время остававшуюся скрытой. Игроков ждут захватывающие сражения, футуристическое оружие и загадочный сюжет, который увлекает с первых минут. Готовы ли вы разгадать эту глобальную тайну? Время узнать, что скрывается за завесой странных явлений!
Информация о модах
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