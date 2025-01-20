Описание

Bright Memory: Infinite переносит игроков в 2036 год, когда по всему миру появляется странное явление, которое ставит учёных в тупик. Исследовательская организация сверхъестественных наук (SRO) отправляет своих агентов для изучения этого феномена, чтобы раскрыть его истинную природу.





По мере исследования выясняется, что эти события связаны с архаической тайной, способной раскрыть историю двух миров, долгое время остававшуюся скрытой. Игроков ждут захватывающие сражения, футуристическое оружие и загадочный сюжет, который увлекает с первых минут. Готовы ли вы разгадать эту глобальную тайну? Время узнать, что скрывается за завесой странных явлений!